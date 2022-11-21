На матч відкриття мундіалю прийшло більше вболівальників, ніж вміщує стадіон

На стадіон прийшло майже на 7,4 тис. осіб більше

Місткість арени «Ель-Байт», на якій проходив матч відкриття мундіалю, – 60 тис. глядачів

На матчі відкриття Чемпіонату світу в Катарі були присутні 67 372 глядачі – саме така кількість уболівальників записана в офіційних протоколах і була озвучена диктором на стадіоні. Цікаво, що заявлена ​​місткість арени «Ель-Байт», на якій проходив матч відкриття мундіалю, – 60 тис. глядачів. Як було розміщено майже на 7,4 тис. осіб більше – невідомо. Про це повідомляє «Чемпіонат».

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Нагадаємо, вчора, 20 листопада, відбувся матч відкриття чемпіонату світу з футболу, в якому господарка турніру, збірна Катару, грала з Еквадором. Зустріч між командами проходила на стадіоні «Ель-Байт» в Ель-Хаурі. Матч завершився перемогою еквадорців із рахунком 2:0.

Перемога принесла Еквадору три очки та лідерство у квартеті А. Катар – на останньому місці. Інша зустріч групи відбудеться сьогодні, 21 листопада, коли зіграють збірні Сенегалу та Нідерландів.

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Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.