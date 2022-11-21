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На матч відкриття мундіалю прийшло більше вболівальників, ніж вміщує стадіон

Юрій Лящук
glavcom.ua
На матч відкриття мундіалю прийшло більше вболівальників, ніж вміщує стадіон
На стадіон прийшло майже на 7,4 тис. осіб більше
фото з соцмереж

Місткість арени «Ель-Байт», на якій проходив матч відкриття мундіалю, – 60 тис. глядачів

На матчі відкриття Чемпіонату світу в Катарі були присутні 67 372 глядачі – саме така кількість уболівальників записана в офіційних протоколах і була озвучена диктором на стадіоні. Цікаво, що заявлена ​​місткість арени «Ель-Байт», на якій проходив матч відкриття мундіалю, – 60 тис. глядачів. Як було розміщено майже на 7,4 тис. осіб більше – невідомо. Про це повідомляє «Чемпіонат».

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, відбувся матч відкриття чемпіонату світу з футболу, в якому господарка турніру, збірна Катару, грала з Еквадором. Зустріч між командами проходила на стадіоні «Ель-Байт» в Ель-Хаурі. Матч завершився перемогою еквадорців із рахунком 2:0.

Перемога принесла Еквадору три очки та лідерство у квартеті А. Катар – на останньому місці. Інша зустріч групи відбудеться сьогодні, 21 листопада, коли зіграють збірні Сенегалу та Нідерландів.

Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022 Катар Еквадор

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