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    На матчі хокейної Ліги чемпіонів сталася масова бійка фанатів

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    &laquo;Лозанна&raquo; здобула перемогу в матчі, найцікавіші події в якому відбувалися на трибунах - На матчі хокейної Ліги чемпіонів сталася масова бійка фанатів
    «Лозанна» здобула перемогу в матчі, найцікавіші події в якому відбувалися на трибунах
    srf.ch

    Зіткнулися вболівальники, які начебто між собою не ворогували

    На матчі хокейної Ліги чемпіонів між фінським «Пеліканс» із Лахті і швейцарською «Лозанною» були зафіксовані безлади серед уболівальників, інформує Ilta-Sanomat.

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    Протягом зустрічі на фінській арені відбулося кілька бійок, ініціаторами яких були шанувальники швейцарської команди. Перед третім періодом продовження матчу було під загрозою, після чого поліція приступила до рішучих дій і заарештувала кількох фанатів. Повідомляється, що велика частина учасників конфлікту перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

    «Лозанна» перемогла «Пеліканс» у серії післяматчевих буллітів

    У Лізі чемпіонів беруть участь команди з вищих хокейних ліг шести європейських країн (команди з Австрії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії та Швеції беруть участь на правах представників шести ліг-засновників, команди з інших ліг отримують вайлд-кард).

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