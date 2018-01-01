Олімпіада-2018. Українець Ковбаснюк не зміг фінішувати у комбінації, переміг австрієць

Іван показав 57-й результат у спуску, а от у слаломі допустив помилку

У боротьбу за нагороди на Олімпійських іграх 2018 року нарешті вступив український гірськолижник Іван Ковбаснюк. Він мав вийти на старт ще два дні тому, проте вітер не дозволив гірськолижникам розіграти перший комплект медалей, і змагання були перенесені. У вівторок, 13 лютого, лижники змагалися у комбанції. У швидкісному спуску Ковбаснюк

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Марсель Гіршер. Фото Getty Images

Іван показав 57-й результат у спуску, а от у слаломі допустив помилку

У боротьбу за нагороди на Олімпійських іграх 2018 року нарешті вступив український гірськолижник Іван Ковбаснюк.

Він мав вийти на старт ще два дні тому, проте вітер не дозволив гірськолижникам розіграти перший комплект медалей, і змагання були перенесені.

У вівторок, 13 лютого, лижники змагалися у комбанції.

У швидкісному спуску Ковбаснюк показав 57-й результат, відставши від першого місця, яке завоював Томас Дрессен з Німеччини, на майже п’ять секунд.

Німцю, зазначимо наперед, не вдалося втримати лідерство, адже у слаломі він показав лише 24-й результат.

Щодо українця, то він не зумів фінішувати у слаломі, тому відсутній у підсумковому протоколі. Зауважимо, що комбінацію загалом подолало 38 спортсменів.

А перемогу здобув австрієць Марсель Гіршер, який дуже вдало виступив якраз у слаломі. Загальний його час – 2:06.52 хв.

Дві десятих йому програв француз Алексіс Пентюро. Третє місце дісталося ще одному представнику Франції Віктору Мюффа-Жанде.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Гірськолижний спорт

Комбінація

1. Марсель Гіршер (Австрія) – 2:06.52

2. Алексіс Пентюро (Франція) – +0.23

3. Віктор Мюффа-Жанде (Франція) – +1.02

...Іван Ковбаснюк (Україна) - не фінішував

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.