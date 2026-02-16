На Олімпіаді кілька біатлоністок отруїлися бургерами – ЗМІ

Біатлоністки поскаржилися медикам на проблеми зі шлунком

Німецькі біатлоністки Яніна Хеттіх-Вальц та Ванесса Фойгт отруїлися бургерами на Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє Bild, інформує «Главком».

«Ми припускаємо, що вони з'їли щось не те. Це була проблема лише на один вечір. З Яніною це сталося на одну ніч пізніше, тому вона не була достатньо підготовлена ​​до спринту. Але наш медичний відділ, лікар нашої команди абсолютно впевнений, що в цьому немає нічого серйозного», – сказав спортивний директор Асоціації лижних видів Німеччини Фелікс Біттерлінг

11 лютого 2026 року на Олімпіаді відбулися індивідуальні перегони, в них Фойгт стала четвертою, Хеттіх-Вальц – восьмою. Через деякий час спортсменки поскаржилися на проблеми зі шлунком. Як зазначає видання, з подібним зіткнулася і чеська біатлоністка Джессіка Їслова. Збірні Німеччини та Чехії проживають в одному готелі. Хеттіх-Вальц та Їслова знялися зі спринтерських перегонів, які відбулися 14 лютого 2026 року, а Фойгт посіла 12-е місце.

За інформацією Bild, причиною шлунково-кишкових розладів могли стати гамбургери, які спортсменки з'їли після індивідуальних перегонів.

Зазначається, що збірна Німеччини привезла із собою до Італії кухаря, який відповідає за харчування спортсменів.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 16 лютого українці змагатимуться у п'яти дисциплінах.