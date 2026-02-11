Головна Спорт Новини
Легендарна американська лижниця з переломом ребра продовжить виступи на Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Легендарна американська лижниця з переломом ребра продовжить виступи на Олімпіаді
Діггінс має у своєму активі повний комплект медалей Олімпійських ігор
фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Діггінс намагатиметься вибороти медаль на останніх для себе Олімпійських іграх

34-річна зірка лижних перегонів Джессіка Діггінс змушена проводити свою останню в кар'єрі Олімпіаду, борючись не лише з суперницями, а й із важкою травмою – переломом ребра. Про це повідомляє «Главком».

Фатальне падіння у скіатлоні

Відкриття Олімпіади для Діггінс вийшло катастрофічним. У суботу, 7 лютого, під час скіатлону вже на першому колі через складні погодні умови та мокрий сніг лижниця потрапила в завал і жорстко впала. Попри сильний удар, вона не просто продовжила гонку, а й продемонструвала фантастичний характер, фінішувавши восьмою. Неймовірно, але сам перелом було діагностовано лише після фінішу: під час забігу адреналін настільки притлумив відчуття, що спортсменка не відразу зрозуміла серйозність пошкодження. Лише згодом, коли дія гормонів припинилася, біль став настільки сильним, що лижниці стало важко навіть дихати.

Вплив травми на подальший виступ Олімпіади

Травма ребра стала критичною перепоною для виконання однієї з ключових технік у класичному стилі – даблполінгу (одночасного відштовхування палицями). Це вимагає потужної роботи м'язів корпусу, що в умовах перелому спричиняє гострий біль. Саме це стало причиною її невдачі в особистому спринті у вівторок, де Джессіка вилетіла у чвертьфіналі. Вона визнала, що не змогла видати звичний для неї потужний фінішний спурт, оскільки тіло просто відмовлялося працювати на повну потужність у вирішальний момент.

Незважаючи на рекомендації медиків та очевидні фізичні обмеження, Діггінс твердо вирішила вийти на старт гонки на 10 км класичним стилем. Для неї ця Олімпіада має особливе значення, адже офіційно оголосила, що нинішній сезон стане останнім у її професійній кар'єрі. Вона підкреслила, що не хоче завершувати свій шлях у лікарняному ліжку і має намір показати все, на що здатна, навіть якщо це означає змагатися на межі людських можливостей. 

Нагадаємо, що видатна американська гірськолижниця уперше прокоментувала своє падіння на Олімпіаді. 41-річна представниця гірських лиж Ліндсі Вонн вийшла на зв'язок зі світом після трагічного виступу у швидкісному спуску на зимових Олімпійських іграх 2026. 

Олімпіада лижний спорт

