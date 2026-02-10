Загрожує дискваліфікація? Гераскевич знову з'явився у «шоломі пам'яті» попри заборону МОК

Гераскевич не виключає, що отримає дискваліфікацію від МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов у «шоломі пам'яті» на другий тренувальний день Олімпіади-2026 попри те, що отримав заборону на це від Міжнародного олімпійського комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Як пояснив свій вчинок Гераскевич

Український скелетоніст наголосив: використанням цього шолому «не порушує» жодних правил від МОК. Зокрема Гераскевич зіслався на правило 50 МОК, в якому йдеться про заборону «політичної, расової дискримінації чи пропаганди», стверджуючи, що нічого не порушує появою з цим шоломом.

«Цей шолом заслуговує бути тут, на Олімпійських іграх. Світ має бачити наших спортсменів. Я не вважаю, що ми порушуємо будь-які правила МОК і вважаю, що маємо право виступати з цим шоломом. У чому порушення МОК? Є правило 50, яке забороняє використовувати речі, що сприяють політичній, расовій пропаганді чи дискримінації. Я вважаю, що у нас всього цього немає, і тут пропаганди не більше, аніж на прапорах інших країн, які вони носять на плечах своїх курток чи написи країни. Це набагато більша пропаганда, аніж цей шолом. Тому я, чесно кажучи, не розумію причини, чому ми не можемо брати участь у цьому шоломі. Треба ще подивитися на офіційну відповідь від МОК до нашого НОК, бо я її ще не бачив», – сказав Гераскевич.

Він повідомив, що перші комунікації з МОК щодо цього шолому у нього розпочалися ще під час неофіційного тренування на олімпійському треку. Предметніші розмови відбулися напередодні, коли він мав зустріч з представником МОК, після чого і відбулася заборона.

«Перші розмови розпочалися позавчора – навіть три дні тому, коли у нас було друге неофіційне тренування. Після нього були вже звернення до НОК України і міжнародної федерації, але ще нічого не було зрозуміло. Після цього відбулося офіційне тренування, яке я успішно завершив, а згодом – зустріч в олімпійському селищі з паном, який відповідає за комунікації між атлетами, НОКами і МОК. На цій зустрічі були також представники НОК і міністерства – на ній повідомили, що суворо заборонено використовувати цей шолом», – заявив Гераскевич.

Наразі він веде комунікацію з НОК України щодо подальших дій через шолом. При цьому скелетоніст не виключає, що отримає дискваліфікацію від МОК у разі, якщо продовжить з'являтися у цьому шоломі на треку.

«НОК отримав перші дзвоники про цей шолом. Ми ведемо комунікацію, на зв'язку. Хотілося б, щоб вони швидше реагували вчора, але попри це, ми маємо реакцію НОК і спільно організовуємо пресконференцію. Там, гадаю, буде більше інформації щодо того, що відбувається та про наші наступні кроки. Чи можлива дискваліфікація? Цього, на жаль, я теж не знаю, але підозрюю, що йдеться про дискваліфікацію. Побачимо, поки важко сказати, але це можливо. У нас небагато деталей, я все дізнаються з медіа», – сказав скелетоніст.

Скандальне рішення МОК: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени.

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 10 лютого відбудеться четвертий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступлять у шести подіях.