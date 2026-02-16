Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 16 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Катерина Коцар виступить у фіналі бігейру після пропозиції руки і серця від нареченого у суботу
фото: Reuters

Українські спортсмени візьмуть участь у двох історичних для країни змаганнях Олімпійських ігор

У понеділок, 16 лютого 2026 року, пройде десятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Дебютна першість у межах Олімпіад пройде у суперкоманді у стрибках на лижах з трампліну. Цей формат є більш гнучким, адже дозволяє участь не чотирьох спортсменів від однієї країни, а двох. Це суттєво збільшує географію і конкуренцію, а також дає змогу виступити у дисципліні Україні. 

Важливим моментом для України буде також і фінал у бігейрі. Катерина Коцар вперше в історії нашої країни виступає у цій дисципліні, але вже зуміла потрапити до дванадцятки найсильніших. Вона змагатиметься з елітою бігейру за медалі, що вже є величезним досягненням для фіналістки Чемпіонату світу та володарки срібла етапу Кубка світу. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад десятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
16 лютого
10:05 Керлінг Жінки. Швеція – Швейцарія
10:05 Керлінг Жінки. Китай – Канада
10:05 Керлінг Жінки. Данія – Велика Британія
11:00 Гірські лижі Слалом. Чоловіки. Перший заїзд
11:00 Бобслей Двійки. Чоловіки. Перший заїзд
12:00 Шорт-трек 1000 м. Жінки. Чвертьфінали
12:17 Шорт-трек 500 м. Чоловіки. Попередні заїзди
12:57 Бобслей Двійки. Чоловіки. Другий заїзд
12:57 Шорт-трек 1000 м. Жінки. Півфінали
13:06 Шорт-трек Естафета. Чоловіки. Півфінали
13:47 Шорт-трек 🥇 1000 м. Жінки. Фінал A
14:30 Гірські лижі 🥇 Слалом. Чоловіки. Другий заїзд
15:05 Керлінг Чоловіки. Велика Британія – Норвегія
15:05 Керлінг Чоловіки. Чехія – Канада
15:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Німеччина
15:05 Керлінг Чоловіки. Італія – Китай
17:40 Хокей Жінки. Півфінал. США – Швеція
20:00 Бобслей Монобоб. Жінки. Третій заїзд
20:00 Трамплін Суперкоманда. Перший раунд
20:05 Керлінг Жінки. США – Італія
20:05 Керлінг Жінки. Південна Корея – Китай
20:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – Велика Британія
20:05 Керлінг Жінки. Японія – Канада
20:30 Фристайл 🥇 Бігейр. Жінки. Фінал
20:50 Трамплін Суперкоманда. Другий раунд
21:00 Фігурне катання 🥇 Спортивні пари. Довільна програма
21:31 Трамплін 🥇 Суперкоманда. Фінал
22:06 Бобслей 🥇 Монобоб. Жінки. Четвертий заїзд
22:10 Хокей Жінки. Півфінал. Канада – Швейцарія

Виступи українців 16 лютого

Розклад десятого змагального дня досить сильно залежав від успіхів від українців на попередніх стадіях. Зокрема, головним фіналом став для України бігейр, де змагається Катерина Коцар, яка потрапила до дванадцятки найкращих.

Також варто звернути увагу на стрибки на лижах з трампліну, адже там на Олімпійських іграх дебютує новий варіант командного турніру – суперкоманда. Замість звичних чотирьох летючих лижників кожна збірна складається тепер з двох. Серед шістнадцяти команд спробують потрапити до вісімки й українці Євген Марусяк та Віталій Калініченко.

У медальній дисципліні також виступить і гірськолижник Дмитро Шеп'юк, який вдало змагається на схилах Борміо. Завершить для нього насичену програму головного старту чотириріччя спеціальний слалом. 

Щодо попередніх змагань, то почне свої виступи на дистанції 500 метрів Олег Гандей. Саме у цій дисципліні шорт-трекіст ставав десятим на світовій першості у Монреалі та восьмим на континентальній першості у Гданську. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 14 лютого українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі

Теги: шорт-трек стрибки з трампліна фристайл Євген Марусяк гірські лижі фігурне катання Олімпіада

