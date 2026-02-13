МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади

Офіційною підставою для дискваліфікації українця стала нібито його відмова дотримуватися правил щодо самовираження для атлетів

Міжнародний олімпійський комітет, який дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання «шолома пам'яті», не реагував на подібні вчинки інших учасників Олімпіади. Про це повідомляє «Главком».

Офіційною підставою для дискваліфікації українця стала нібито його відмова дотримуватися правил щодо самовираження для атлетів.

Однак, під час Олімпіади інші учасники Ігор робили подібні вчинки до того, який зробив Владислав. Разом з тим, МОК не відсторонив жодного з них від змагань.

Сноубордист Роланд Фішналлер (Італія)

Роланд Фішналлер вийшов на старт у шоломі з російським прапором. Варто зазначити, що будь-які російські символи на Олімпіаді-2026 були заборонені.

У МОК заявили, що спортсмен просто наніс на шолом прапори тих країн, де відбувалися Олімпійські ігри, у яких він брав участь.

Роланд Фішналлер та російський прапор на його шоломі

Скелетоніст Джаред Файрстон (Ізраїль)

Джаред Файрстон під час церемонії відкриття був у кіпі з іменами 11 ізраїльських спортсменів і тренерів, убитих під час теракту на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені. МОК у цьому також не побачив порушення.

Про свій вчинок Джаред окремо розповів на відео:

Фігурист Максим Наумов (США)

Максим Наумов після свого виступу продемонстрував дитячу світлину з батьками – фігуристами, які загинули в авіакатастрофі у 2025 році. До Наумова у МОК також не виникло запитань.

Наумов після свого виступу продемонстрував дитячу світлину з батьками

Нагадаємо, ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм заявив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак візьме участь в оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. За словами Найєма, колишній очільник Банкової нібито долучився до команди адвокатів, що займаються справою спортсмена.

Як повідомлялося, український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний у правомірності своїх дій та готовий до рішучої юридичної боротьби за право виступати на Олімпійських іграх-2026. Спортсмен, якого дискваліфікували за вшанування пам'яті загиблих колег на шоломі, підкреслив, що не збирається здаватися і візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS).

До слова, українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

