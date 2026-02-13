Головна Спорт Новини
МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади
Офіційною підставою для дискваліфікації українця стала нібито його відмова дотримуватися правил щодо самовираження для атлетів
фото: Getty Images

МОК не побачив порушення у російському прапорі, який був нанесений на шолом американського сноубордиста

Міжнародний олімпійський комітет, який дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання «шолома пам'яті», не реагував на подібні вчинки інших учасників Олімпіади. Про це повідомляє «Главком».

Офіційною підставою для дискваліфікації українця стала нібито його відмова дотримуватися правил щодо самовираження для атлетів.

Однак, під час Олімпіади інші учасники Ігор робили подібні вчинки до того, який зробив Владислав. Разом з тим, МОК не відсторонив жодного з них від змагань.

Сноубордист Роланд Фішналлер (Італія)

Роланд Фішналлер вийшов на старт у шоломі з російським прапором. Варто зазначити, що будь-які російські символи на Олімпіаді-2026 були заборонені.

У МОК заявили, що спортсмен просто наніс на шолом прапори тих країн, де відбувалися Олімпійські ігри, у яких він брав участь.

Роланд Фішналлер та російський прапор на його шоломі
Роланд Фішналлер та російський прапор на його шоломі

Скелетоніст Джаред Файрстон (Ізраїль)

Джаред Файрстон під час церемонії відкриття був у кіпі з іменами 11 ізраїльських спортсменів і тренерів, убитих під час теракту на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені. МОК у цьому також не побачив порушення.

Про свій вчинок Джаред окремо розповів на відео:

Фігурист Максим Наумов (США)

Максим Наумов після свого виступу продемонстрував дитячу світлину з батьками – фігуристами, які загинули в авіакатастрофі у 2025 році. До Наумова у МОК також не виникло запитань.

Наумов після свого виступу продемонстрував дитячу світлину з батьками
Наумов після свого виступу продемонстрував дитячу світлину з батьками

Нагадаємо, ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм заявив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак візьме участь в оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. За словами Найєма, колишній очільник Банкової нібито долучився до команди адвокатів, що займаються справою спортсмена.

Як повідомлялося, український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний у правомірності своїх дій та готовий до рішучої юридичної боротьби за право виступати на Олімпійських іграх-2026. Спортсмен, якого дискваліфікували за вшанування пам'яті загиблих колег на шоломі, підкреслив, що не збирається здаватися і візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS).

До слова, українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у сьомий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород

Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів скористатися зимовими Олімпійськими іграми для деескалації
2 лютого, 04:18
Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади
2 лютого, 04:18
Я знаю, що ми не порушили правила – Гераскевич
Вчора, 22:05
Я знаю, що ми не порушили правила – Гераскевич
Вчора, 22:05
Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК
Сьогодні, 09:56
Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК
Сьогодні, 09:56
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
22 сiчня, 11:27
Санкції проти російських спортсменів. Найвідоміший український скелетоніст звернувся до влади
2 лютого, 11:04
Санкції проти російських спортсменів. Найвідоміший український скелетоніст звернувся до влади
2 лютого, 11:04
«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026
2 лютого, 14:02
«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026
2 лютого, 14:02
За кого вболівати українцям. Анонс Олімпіади на 7 лютого
6 лютого, 23:22
За кого вболівати українцям. Анонс Олімпіади на 7 лютого
6 лютого, 23:22
Британські селетоністи виграли усі етапи Кубка світу цього сезону
Суперникам українського скелетоніста заборонено одягати інноваційні шоломи на Олімпіаді
8 лютого, 22:00
Американська лижниця зі зламаним ребром виграла медаль Олімпіади
Вчора, 19:15
Американська лижниця зі зламаним ребром виграла медаль Олімпіади
Вчора, 19:15

Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй
Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй
МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади
МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади
Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК
Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК
Вболівальник, який 16 років переховувався від поліції, був заарештований на Олімпіаді
Вболівальник, який 16 років переховувався від поліції, був заарештований на Олімпіаді
Олімпіада 2026. Результати українців за 12 лютого
Олімпіада 2026. Результати українців за 12 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 12 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 12 лютого

Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08
11 лютого, 16:08

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
