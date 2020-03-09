На Олімпіаді в Токіо боротиметься за медаль 11-річна дитина (відео)



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Наймолодша учасниця Олімпіади 2020

11-річна сирійська тенісистка Хенд Заза кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 у Токіо і стане наймолодшою учасницею змагань

Дитина завоювала дорослу олімпійскьку ліцензію в Йорданії виграла Олімпійський, де проходив відбірковий турнір з настільного тенісу у Західній Азії.

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З рахунком 4:3 сирійка перемогла у фіналі ліванську спортсменку Маріану Саакян. Зазначимо, що Саакян 42 роки, тобто різниця між опонентками — 31 рік.

Олімпійські змагання з настільного тенісу серед жінок заплановані на 25 липня (попередні раунди), а фінал відбудеться 30 липня 2020 року, якщо, звісно, вони не будуть відмінені через епідемію коронавірусу.

Народжена в 2009 році Хенд Заза буде не лише наймолодшою учасницею Олімпіади, а й стане першою спортсменкою із Сирії (серед чоловіків та жінок), яка візьме участь в Олімпійських Іграх ще до свого повноліття.

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Досі на звання наймолодшого учасника Ігор у Токіо претендував британський скейтбордист Скай Браун. Йому виповниться 12 років за два тижні до змагань.

Зазначимо, що наймолодшим медалістом в сучасніий історії Ігор є грецький гімнаст Дімітріос Лундрас. Він здобув бронзу в командних змаганнях у 1896 році. На той момент Лундрасу було 10 років і 218 днів.

Джерело: Громадське