На Олімпіаді в Токіо боротиметься за медаль 11-річна дитина (відео)
11-річна сирійська тенісистка Хенд Заза кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 у Токіо і стане наймолодшою учасницею змагань
Дитина завоювала дорослу олімпійскьку ліцензію в Йорданії виграла Олімпійський, де проходив відбірковий турнір з настільного тенісу у Західній Азії.
З рахунком 4:3 сирійка перемогла у фіналі ліванську спортсменку Маріану Саакян. Зазначимо, що Саакян 42 роки, тобто різниця між опонентками — 31 рік.
Олімпійські змагання з настільного тенісу серед жінок заплановані на 25 липня (попередні раунди), а фінал відбудеться 30 липня 2020 року, якщо, звісно, вони не будуть відмінені через епідемію коронавірусу.
Народжена в 2009 році Хенд Заза буде не лише наймолодшою учасницею Олімпіади, а й стане першою спортсменкою із Сирії (серед чоловіків та жінок), яка візьме участь в Олімпійських Іграх ще до свого повноліття.
Досі на звання наймолодшого учасника Ігор у Токіо претендував британський скейтбордист Скай Браун. Йому виповниться 12 років за два тижні до змагань.
Зазначимо, що наймолодшим медалістом в сучасніий історії Ігор є грецький гімнаст Дімітріос Лундрас. Він здобув бронзу в командних змаганнях у 1896 році. На той момент Лундрасу було 10 років і 218 днів.
Джерело: Громадське