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    На Олімпіаді в Токіо боротиметься за медаль 11-річна дитина (відео)

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    Наймолодша учасниця Олімпіади 2020 - На Олімпіаді в Токіо боротиметься за медаль 11-річна дитина (відео)
    Наймолодша учасниця Олімпіади 2020

    11-річна сирійська тенісистка Хенд Заза кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 у Токіо і стане наймолодшою учасницею змагань

    Дитина завоювала дорослу олімпійскьку ліцензію в Йорданії виграла Олімпійський, де проходив  відбірковий турнір з настільного тенісу у Західній Азії.

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    З рахунком 4:3 сирійка перемогла у фіналі ліванську спортсменку Маріану Саакян. Зазначимо, що Саакян 42 роки, тобто різниця між опонентками — 31 рік.

    Олімпійські змагання з настільного тенісу серед жінок заплановані на 25 липня (попередні раунди), а фінал відбудеться 30 липня 2020 року, якщо, звісно, вони не будуть відмінені через епідемію коронавірусу.

    Народжена в 2009 році Хенд Заза буде не лише наймолодшою учасницею Олімпіади, а й стане першою спортсменкою із Сирії (серед чоловіків та жінок), яка візьме участь в Олімпійських Іграх ще до свого повноліття.

    155-а ракетка світу Хенд Заза - наймолодша учасниця Олімпіади

    Досі на звання наймолодшого учасника Ігор у Токіо претендував британський скейтбордист Скай Браун. Йому виповниться 12 років за два тижні до змагань.

    Зазначимо, що наймолодшим медалістом в сучасніий історії Ігор є грецький гімнаст Дімітріос Лундрас. Він здобув бронзу в командних змаганнях у 1896 році. На той момент Лундрасу було 10 років і 218 днів.

    Джерело: Громадське

    Сирія настільний теніс Олімпіада-2020
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