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Менше було лише за царя. МОК оголосив остаточний список росіян, які поїдуть на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Менше було лише за царя. МОК оголосив остаточний список росіян, які поїдуть на Олімпіаду
У Лондоні 1908 року за часів правління царя Миколи II на Олімпіаді виступили лише 6 спортсменів Російської імперії

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх.

Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

Російські пропагандистські ЗМІ бідкаються, що 15 осіб – найменша делегація для літніх Олімпійських ігор в історії Росії та СРСР.

Менше було лише у Лондоні 1908 року за часів правління царя Миколи II – тоді на Олімпіаді виступили лише 6 спортсменів Російської імперії.

Варто зазначити, що до участі в Олімпіаді були допущені мінімум троє росіян, які відкрито підтримують війну та мають зв'язки з військовими структурами РФ. Мова йде про Анжелу Бладцеву (стрибки на батуті), Олексія Коровашкова (веслування на каное) та Олену Весніну (теніс).

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, журналіст Watchers Артем Худолєєв в інтерв'ю «Главкому» розповів про міжнародні спортивні федерації, які перебувають під російським впливом та допускають до змагань атлетів з РФ, які підтримують війну.

До слова, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт теніс веслування росіяни олімпійські ігри

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