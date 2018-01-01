Український скелетоніст Гераскевич: Я показав дійсно хороший результат

Українець не лише зумів здобути ліцензію на дебютні для себе Ігри, а й вже під час олімпійського марафону покращити свій особистий результат

В Олімпійському Пхьончхані розіграний перший комплект нагород у скелетоні. Приємно, що і українець був достойно представлений у цьому виді спорту. Владислав Гераскевич не лише зумів здобути ліцензію на дебютні для себе Ігри, а й вже під час олімпійського марафону покращити свій особистий результат. За підсумками усіх 4-х заїздів (у фінальному



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Владислав Гераскевич. Фото: НОК України

Українець не лише зумів здобути ліцензію на дебютні для себе Ігри, а й вже під час олімпійського марафону покращити свій особистий результат

В Олімпійському Пхьончхані розіграний перший комплект нагород у скелетоні.

Приємно, що і українець був достойно представлений у цьому виді спорту.

Владислав Гераскевич не лише зумів здобути ліцензію на дебютні для себе Ігри, а й вже під час олімпійського марафону покращити свій особистий результат.

За підсумками усіх 4-х заїздів (у фінальному 4-му, він став 7-м), українець посів високе 12-е місце (3:24.47), що є найкращим результатом у сезоні.

Спортсмен у коментарі прес-службі НОК України поділився враженнями від свого виступу.

«Так, це дійсно хороший результат. Я щасливий, що є першим спортсменом, який представив Україну у скелетоні. Радий, що важкий сезон закінчився. Нервувався виходячи на кожну 4-у спробу, але зумів зібратись і показати свій найкращий результат. Будемо й надалі працювати», - зазначив він.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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