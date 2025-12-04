Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Куц здобула нагороду чемпіонату світу з тхеквондо U21

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Куц здобула нагороду чемпіонату світу з тхеквондо U21
У ваговій категорії до 73 кг українка Куц (праворуч) виграла два поєдинки

Куц здобула бронзу на першому в історії World Taekwondo Under-21 Championships, що розпочався у Найробі (Кенія)

Дебютна для збірної України нагороду на чемпіонаті світу з тхеквондо (ВТФ) серед спортсменів до 21 року здобула Марія Куц. Про це повідомляє «Главком».

Марія Куц здобула бронзу на першому в історії World Taekwondo Under-21 Championships, що розпочався у Найробі (Кенія).

У ваговій категорії до 73 кг українка виграла два поєдинки і пройшла до півфіналу, де поступилася Агоріці Артемії Кіціу з Греції та стала бронзовою призеркою.

Максим Маненков у ваговій категорії до 58 кг посів 9-те місце .

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт тхеквондо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шеремет у стилі Паня Чжаньле провів вражаючий перший етап естафети
П'ять рекордів за день: українська естафета блискуче виступила у перший день ЧЄ
2 грудня, 22:46
Усик: Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером
Усик назвав суперника, з яким хоче провести наступний бій
1 грудня, 18:00
Збірна України з дзюдо посіла третє місце у медальному заліку Кубка Європи серед юніорів
Збірна України з дзюдо здобула п'ять нагород на Кубку Європи серед юніорів
1 грудня, 13:16
Міжнародний паралімпійський комітет дав відповідь на запит «Главкома»
Що робитиме МПК, якщо на його змаганнях поліція затримуватиме окупантів з РФ? Відповідь організації
28 листопада, 15:45
IJF на чолі з Візером (праворуч) вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії
Міжнародна федерація дзюдо допустила Росію до участі у турнірах під державною символікою
27 листопада, 10:28
Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги
24 листопада, 17:38
Пересторонін проходив службу в російській армії вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Міжнародна федерація санного спорту визнала нейтральним атлетом рядового російської армії
24 листопада, 11:37
На 21-річного Борковського очікує дебют на рівні Кубка світу
Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу
19 листопада, 11:41
Минулого сезону «Крижинка» стала абсолютним аутсайдером ліги з тридцятьма поразками у тридцяти матчах
«Крижинка-Кепіталз» знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею
13 листопада, 01:05

Новини

Куц здобула нагороду чемпіонату світу з тхеквондо U21
Куц здобула нагороду чемпіонату світу з тхеквондо U21
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
Діке набрала 14 очок у грі NCAA
Діке набрала 14 очок у грі NCAA
«Жахливі результати». Біатлоніст Дудченко прокоментував старт сезону 
«Жахливі результати». Біатлоніст Дудченко прокоментував старт сезону 
Американський баскетболіст відмовився повертатися до Росії після поїздки до США
Американський баскетболіст відмовився повертатися до Росії після поїздки до США
Збірна України з баскетболу піднялась на 15 позицій «рейтингу сили» ФІБА
Збірна України з баскетболу піднялась на 15 позицій «рейтингу сили» ФІБА

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua