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    Усик приїхав підтримати Ломаченка в шапці-вушанці. В мережі переполох (фото)

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    Олександр Усик здивував шанувальників - Усик приїхав підтримати Ломаченка в шапці-вушанці. В мережі переполох (фото)
    Олександр Усик здивував шанувальників
    фото з відкритих джерел

    У Нью-Йорку, де відбудеться бій Василя, дев’ять градусів тепла

    Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прилетів до Нью-Йорка підтримати свого кума Василя Ломаченка, який в ніч на 12 грудня проведе поєдинок з Річардом Коммі. По боксеру одразу видно, звідки він приїхав. В шапках-вушанках у США ніхто не ходить, тож підписники Усика дали волю своїм фантазіям.

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    В разі перемоги Василь Ломаченко може отримати титульний бій проти Джорджа Камбососа.

    Раніше Боб Арум знайшов для Ломаченка сильного суперника.

    Тим часом стало відомо, що бій Усик – Ф’юрі можливий вже в березні наступного року.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
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    Усик приїхав підтримати Ломаченка в шапці-вушанці. В мережі переполох (фото)