Усик приїхав підтримати Ломаченка в шапці-вушанці. В мережі переполох (фото)

У Нью-Йорку, де відбудеться бій Василя, дев’ять градусів тепла

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прилетів до Нью-Йорка підтримати свого кума Василя Ломаченка, який в ніч на 12 грудня проведе поєдинок з Річардом Коммі. По боксеру одразу видно, звідки він приїхав. В шапках-вушанках у США ніхто не ходить, тож підписники Усика дали волю своїм фантазіям.

«Образ русского вани из бани», – прокоментувала світлину Lena Vladi.

«Лаптей не хватает, медведя, тетки в кокошнике и футболки «крымняш», – написав Андрій Гаврилко.

«Обережно, Яник шапку вкраде», – жартує Vitalij Shklo.

«Красиво проглумился над совком», – це Ігор Бугаков.

«Каждый сходит с ума по-своему», – написав Толік Бабкін.

В разі перемоги Василь Ломаченко може отримати титульний бій проти Джорджа Камбососа.

Раніше Боб Арум знайшов для Ломаченка сильного суперника.

Тим часом стало відомо, що бій Усик – Ф’юрі можливий вже в березні наступного року.