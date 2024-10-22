Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний уругвайський футболіст дебютує на професійному тенісному турнірі

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний уругвайський футболіст дебютує на професійному тенісному турнірі
У 2010 році Форлана визнавали найкращим гравцем Чемпіонату Світу в ПАР

Ексфутболіст збірної Уругваю Дієго Форлан виступить на «челленджері» в Монтвідео в парному розряді

Легендарний футболіст збірної Уругваю з футболу Дієго Форлан у листопаді дебютує у професійному тенісі.

45-річний ексгравець, відомий своїми виступами за «Манчестер Юнайтед», мадридський «Атлетіко» і міланський «Інтер», завершив свою футбольну кар'єру 2019 року. У 2010 році його визнали найкращим гравцем Чемпіонату Світу в ПАР, де він став найкращим бомбардиром турніру і допоміг своїй збірній дійти до півфіналу.

Відомо, що в юніорському віці Форлан також займався тенісом і подавав великі надії, але зрештою обрав своїм основним спортом – футбол.

Після закінчення професійної кар'єри Форлан брав участь у ветеранських турнірах ITF.

«Мені потрібен такий вид спорту, де я можу бігати», – розповідав уругваєць в інтерв'ю виданню The Athletic у серпні цього року.

«У гольф ви граєте в красивих місцях – мені це подобається, і я досі цим займаюся, але мені потрібно щось інше, щось більш схоже на футбол», – заявив Форлан.

Він зазначив, що почав тренуватися і грати в теніс, і в нього це виходило все краще і краще.

«Спочатку я грав із найкращими гравцями нашого клубу і різними гравцями з усього Уругваю, і їм було легко мене обігравати. Але потім їм ставало дедалі складніше і тепер, я вже можу їх перемагати. На наших клубних турнірах я завжди програвав у першому колі, а тепер я виграю багато з них», – наголосив легендарний футболіст збірної Уругваю.

На «челленджері» в Монтевідео Дієго Форлан виступить у парі разом із 32-річним аргентинцем Федеріко Корією, який посідає нині 101-ше місце в одиночному рейтингу АТР (найвищий рейтинг у кар'єрі – №49).

Зазначимо, що Форлан не перший футболіст, який після завершення своєї кар'єри пробує сили на професійному тенісному турнірі. У 2017 році на «челленджері» у Мілані виступив легендарний захисник збірної Італії та клубу «Мілан» Паоло Мальдіні.

Змагання ATP Challenger Tour у Монтевідео відбудуться з 11 до 17 листопада. Призовий фонд турніру – $133,25 тис.

Нагадаємо, українці Олексій Крутих та Віталій Сачко виграли парний титул ATP Challenger турніру у Ольбії (Італія).

Теги: ФК Атлетіко (Мадрид) Дієґо Форлан НОВИНИ ФУТБОЛУ теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мірча Луческу перебуває на посаді тренера збірної Румунії понад 42 роки
Футбольний тренер Луческу встановив світовий рекорд
13 жовтня, 20:04
Свій наступний поєдинок Україна зіграє у Вроцлаві
Україна – Чехія: де дивитися трансляцію гри Ліги націй
12 жовтня, 16:45
Росія не може знайти собі футбольного суперника
«Люта ганьба від безвиході»: РФ зіграє футбольні матчі з Сирією та Еритреєю
10 жовтня, 00:43
Два тижні тому Конькову виповнилося 75 років
Помер видатний ексфутболіст київського «Динамо» Коньков
4 жовтня, 16:50
50-й матч у єврокубках в складі «Динамо» провів Микола Шапаренко
«Хоффенхайм» – «Динамо» – 2:0: числа та факти
4 жовтня, 13:44
Початок зустрічі о 19:45 за київським часом
«Хоффенхайм» – «Динамо»: де і коли дивитися трансляцію матчу Ліги Європи
3 жовтня, 15:26
Світоліна зізналася, що Києвом важко пересуватися на милицях
Світоліна повернулася в Україну на милицях
28 вересня, 21:05
Футболістам оголосили подяку за «надану гуманітарну допомогу та доставку необхідного майна для виконання бойових завдань щодо звільнення нових територій Росії»
Російські футболісти отримали грамоти від Міноборони РФ за допомогу окупантам
26 вересня, 20:05
15-й раз «Динамо» завершує єврокубковий матч саме з рахунком 0:3
«Динамо» – «Лаціо» 0-3: числа та факти
26 вересня, 18:09

Новини

Легендарний уругвайський футболіст дебютує на професійному тенісному турнірі
Легендарний уругвайський футболіст дебютує на професійному тенісному турнірі
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
«Арсенал» – «Шахтар»: де та коли дивитися трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів
«Арсенал» – «Шахтар»: де та коли дивитися трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів
Залужний зустрівся з юною гімнасткою, яка втратила ногу через російський обстріл
Залужний зустрівся з юною гімнасткою, яка втратила ногу через російський обстріл
Фізичне виховання молоді під час війни: меценат Олександр Буряк відкриває новий зал для спортивного клубу «Крюківщина» на Київщині
Фізичне виховання молоді під час війни: меценат Олександр Буряк відкриває новий зал для спортивного клубу «Крюківщина» на Київщині
«Хочу прикінчити Усика»: Дюбуа пригрозив українському боксеру
«Хочу прикінчити Усика»: Дюбуа пригрозив українському боксеру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
76K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
19K
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
13K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua