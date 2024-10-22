Легендарний уругвайський футболіст дебютує на професійному тенісному турнірі

У 2010 році Форлана визнавали найкращим гравцем Чемпіонату Світу в ПАР

Ексфутболіст збірної Уругваю Дієго Форлан виступить на «челленджері» в Монтвідео в парному розряді

Легендарний футболіст збірної Уругваю з футболу Дієго Форлан у листопаді дебютує у професійному тенісі.

45-річний ексгравець, відомий своїми виступами за «Манчестер Юнайтед», мадридський «Атлетіко» і міланський «Інтер», завершив свою футбольну кар'єру 2019 року. У 2010 році його визнали найкращим гравцем Чемпіонату Світу в ПАР, де він став найкращим бомбардиром турніру і допоміг своїй збірній дійти до півфіналу.

Відомо, що в юніорському віці Форлан також займався тенісом і подавав великі надії, але зрештою обрав своїм основним спортом – футбол.

Після закінчення професійної кар'єри Форлан брав участь у ветеранських турнірах ITF.

«Мені потрібен такий вид спорту, де я можу бігати», – розповідав уругваєць в інтерв'ю виданню The Athletic у серпні цього року.

«У гольф ви граєте в красивих місцях – мені це подобається, і я досі цим займаюся, але мені потрібно щось інше, щось більш схоже на футбол», – заявив Форлан.

Він зазначив, що почав тренуватися і грати в теніс, і в нього це виходило все краще і краще.

«Спочатку я грав із найкращими гравцями нашого клубу і різними гравцями з усього Уругваю, і їм було легко мене обігравати. Але потім їм ставало дедалі складніше і тепер, я вже можу їх перемагати. На наших клубних турнірах я завжди програвав у першому колі, а тепер я виграю багато з них», – наголосив легендарний футболіст збірної Уругваю.

На «челленджері» в Монтевідео Дієго Форлан виступить у парі разом із 32-річним аргентинцем Федеріко Корією, який посідає нині 101-ше місце в одиночному рейтингу АТР (найвищий рейтинг у кар'єрі – №49).

Зазначимо, що Форлан не перший футболіст, який після завершення своєї кар'єри пробує сили на професійному тенісному турнірі. У 2017 році на «челленджері» у Мілані виступив легендарний захисник збірної Італії та клубу «Мілан» Паоло Мальдіні.

Змагання ATP Challenger Tour у Монтевідео відбудуться з 11 до 17 листопада. Призовий фонд турніру – $133,25 тис.

Нагадаємо, українці Олексій Крутих та Віталій Сачко виграли парний титул ATP Challenger турніру у Ольбії (Італія).