На війні загинув багаторазовий чемпіон України з веслування

Олександр тренувався у Києві на веслувальній базі «Водник»

Дикий загинув 16 квітня на Донбасі

На фронті загинув 42-річний український веслувальник Олександр Дикий. Про це повідомила Федерація академічного веслування у Facebook.

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Олександр Дикий був багаторазовим чемпіоном України з веслування. Він загинув 16 квітня на Донбасі.

Спортсмен у складі збірної України посів четверте місце на чемпіонаті світу серед юніорів до 19 років.

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Олександр тренувався у Києві на веслувальній базі «Водник».

Нагадаємо, 17 квітня під час бойових дій поблизу Вугледара загинув екснардеп Олег Барна.

До слова, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.