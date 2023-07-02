Тенісистка-лесбійка з РФ, яка засудила війну, заявила, що боїться повертатися додому

Дар’я Касаткіна розповіла, що не повернеться до Росії і не шкодує про це

Російська тенісистка та відкрита лесбійка Дар’я Касаткіна в інтерв’ю Times розповіла, що їй небезпечно повертатись додому. Одна із найсильніших ракеток світу та найкраща тенісистка Росії заявила, що засуджує війну.

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«Зараз для мене небезпечно повертатись додому, з огляду на існуючий режим. Людині із нетрадиційною орієнтацією, яка засуджує війну, просто неможливо повернутися назад. Але я не шкодую про це навіть на один відсоток. Коли почалась війна і все перетворилось у пекло, мене сильно накрило і я просто вирішила, мовляв, до біса все.

Я не могла більше тримати все в секреті. Я хотіла заявити про свою позицію щодо війни і своєї сексуальної орієнтації. Що було важко, через країну звідки я, де бути гей-персоною – неприйнятно. Але я відчула, що наче несу на плечах рюкзак із камінням.

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Мені просто хотілось його скинути. Після цього були деякі наслідки, але єдине, що мене турбувало – це мої батьки, і з ними було все гаразд. Вони мною пишаються», – сказала Касаткіна.

Нагадаємо, переможниця Australian Open Аріна Соболенко несподівано зізналася, що хотіла завершити кар'єру після вторгнення Росії в Україну. Перша ракетка Білорусі почувалась жахливо через те, що її країна стала співучасником війни, а сама вона почала отримувати безліч погроз.

Також Федерація тенісу України звернулася до Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту з закликом не забороняти українцям брати участь у змаганнях разом із російськими та білоруськими спортсменами.