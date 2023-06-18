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Український тенісист Сачко виграв дебютний титул ATP Challenger Tour

Христина Жиренко
glavcom.ua
Український тенісист Сачко виграв дебютний титул ATP Challenger Tour
Успіх у фіналі дозволив Сачку отримати 100 рейтингових балів та 16020 євро призових

Перемога у Братиславі дозволить Віталію потрапити до топ-200 рейтингу ATP

Український тенісист Віталій Сачко сьогодні, 18 червня,  виграв дебютний титул на рівні ATP Challenger Tour.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у фіналі турніру Bratislava Open українець у трьох сетах здолав болгарина Димитара Кузманова: 2-6, 6-2, 7-6(2).

Шлях ж до перемоги українця мав такий вигляд:

Перше коло (кваліфікація): Ігнасио Монсон (Аргентина) 6-0, 6-1
Друге коло (кваліфікація): Мілош Карол (Словаччина) 6-4, 6-1
Перше коло: Йозеф Ковалік (Словаччина, 8) 7-6(1), 5-7, 6-0
Друге коло: Ілля Марченко (Україна, Q) 7-5, 6-1
1/4 фіналу: Федеріко Кория (Аргентина, 3) 4-6, 7-5, 6-3
1/2 фіналу: Томас Барріос Вера (Чилі) 6-4, 7-5
Фінал: Димитар Кузманов (Болгарія) 2-6, 6-2, 7-6(2)

Перемога у Братиславі дозволить Віталію потрапити до топ-200 рейтингу ATP та встановити особистий рекорд в ньому.

Також успіх у фіналі дозволив Сачку отримати 100 рейтингових балів та 16020 євро призових.

Теги: теніс

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