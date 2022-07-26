На війні загинув ексгравець юнацької збірної України з регбіліг

Загиблому спортсмену було лише 23 роки

У боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув колишній гравець юніорської збірної України з регбіліг Максим Швець. Про це повідомила Українська федерація регбіліг на своїй сторінці у Facebook.

Загиблому спортсмену було лише 23 роки. Максим Швець, який боронив батьківщину в лавах ЗСУ, потрапив під ворожий артилерійський обстріл на Донбасі.

«Загинув молодий військовослужбовець Швець Максим Віталійович з села Довжок Ямпільської громади на Вінниччині. Ворожий обстріл артилерією поблизу селища Новолуганське, що біля Бахмуту Донецької області, 14 липня забрав молоде життя. Максиму було 23 роки... Вічна і світла пам'ять Герою!», – йдеться в дописі.

Регбіліг або регбі-13 – різновид регбі, контактна командна гра з овальним м'ячем, який гравці кожної команди, передаючи один одному руками та ногами, намагаються приземлити в заліковому полі або забити в Н-подібні ворота. Цей вид спорту особливо популярний в Англії, Австралії, Новій Зеландії та Франції.