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«Наболіло». Знаменита гімнастка Стелла Захарова звернулася до українців із проханням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Наболіло». Знаменита гімнастка Стелла Захарова звернулася до українців із проханням
Легка атлетика та гімнастика принесли Україні перемоги на мультичемпіонаті Європи
Стелла Захарова/Facebook

Захарова просить українців звертати увагу на всіх спортсменів і не пишатися тільки Усиком

Усі спортсмени-переможці – це герої України, але не можна фільтрувати переможців, бо ми ж всі українці. Про це заявила знаменита гімнастка Стелла Захарова.

«Знаєте, наболіло. Пройшов мультичемпіонат Європи і залишився непомітним, хоча, наприклад, легка атлетика та гімнастика принесли Україні перемоги. Ці успіхи відзначали та привітали спортсменів лише люди, причетні до команди та федерацій в цілому. А ось Усика – героя та спортсмена – вітають всі», – зазначає Захарова.

Гімнастка зазначила, що бокс – це не єдиний спорт, який прославляє нашу країну. Це стосується і телебачення, яке висвічує перемоги тільки деяких спортсменів.

«Усі спортсмени-переможці – це герої України. Звичайно, хтось більш відомий, а хтось – менше. Та політики, чиновники і багато хто інших, на жаль, тільки піаряться на медійних особистостях. І це – ганьба! Не можна фільтрувати переможців, бо ми ж всі українці. Тож давайте звеличувати всіх спортсменів-героїв, які прославляють нашу Батьківщину», – додала Захарова.

До слова, у п’ятий змагальний день на Іграх воїнів у США українські оборонці здобули шість медалей з легкої атлетики.

Також Україна брала участь у двох Чемпіонатах Європи – з водних видів спорту та мультиспортивному – і завоювала 32 медалі за 10 днів.

Теги: спорт спортивна гімнастика

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