«Наболіло». Знаменита гімнастка Стелла Захарова звернулася до українців із проханням

Захарова просить українців звертати увагу на всіх спортсменів і не пишатися тільки Усиком

Усі спортсмени-переможці – це герої України, але не можна фільтрувати переможців, бо ми ж всі українці. Про це заявила знаменита гімнастка Стелла Захарова.

«Знаєте, наболіло. Пройшов мультичемпіонат Європи і залишився непомітним, хоча, наприклад, легка атлетика та гімнастика принесли Україні перемоги. Ці успіхи відзначали та привітали спортсменів лише люди, причетні до команди та федерацій в цілому. А ось Усика – героя та спортсмена – вітають всі», – зазначає Захарова.

Гімнастка зазначила, що бокс – це не єдиний спорт, який прославляє нашу країну. Це стосується і телебачення, яке висвічує перемоги тільки деяких спортсменів.

«Усі спортсмени-переможці – це герої України. Звичайно, хтось більш відомий, а хтось – менше. Та політики, чиновники і багато хто інших, на жаль, тільки піаряться на медійних особистостях. І це – ганьба! Не можна фільтрувати переможців, бо ми ж всі українці. Тож давайте звеличувати всіх спортсменів-героїв, які прославляють нашу Батьківщину», – додала Захарова.

До слова, у п’ятий змагальний день на Іграх воїнів у США українські оборонці здобули шість медалей з легкої атлетики.

Також Україна брала участь у двох Чемпіонатах Європи – з водних видів спорту та мультиспортивному – і завоювала 32 медалі за 10 днів.