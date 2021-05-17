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    Надаль і Джокович провели найстарший фінал в історії Рима

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    Рафаель Надаль вдесяте виграв Відкритий чемпіонат Італії - Надаль і Джокович провели найстарший фінал в історії Рима
    Рафаель Надаль вдесяте виграв Відкритий чемпіонат Італії
    Фото з відкритих джерел

    Іспанець до мінімуму скоротив відставання від серба в особистих зустрічах

    Рафаель Надаль став переможцем турніру серії «Мастерс» в Римі. Це десятий титул Короля грунту в столиці Італії.

    У фінальному матчі Надаль в трьох сетах обіграв торішнього чемпіона і першу ракетку світу серба Новака Джоковича з рахунком 7:5, 1:6, 6:3. Зустріч тривала 2 години 49 хвилин.

    Фінал між 34-річним Надалем і 33-річним Джоковичем найстаршим за історії римського турніру і другим найстаршим турніром серії Мастерс.

    Після фіналу в Римі-2021 Надаль скоротив відставання від Джоковича в особистих зустрічах до мінімуму (28:29).

    Призовий фонд «Мастерса» в Римі склав €2 563 710. За перемогу Надаль отримає більше €245 тис.

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    Теги: теніс Новак Джокович Рафаель Надаль
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