Надаль і Джокович провели найстарший фінал в історії Рима

Іспанець до мінімуму скоротив відставання від серба в особистих зустрічах

Рафаель Надаль став переможцем турніру серії «Мастерс» в Римі. Це десятий титул Короля грунту в столиці Італії.

У фінальному матчі Надаль в трьох сетах обіграв торішнього чемпіона і першу ракетку світу серба Новака Джоковича з рахунком 7:5, 1:6, 6:3. Зустріч тривала 2 години 49 хвилин.

TEN IN ROME



The moment @RafaelNadal overcame Djokovic to win an extraordinary 10th Rome title!#IBI21 pic.twitter.com/IldBAYvVKS — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2021

Фінал між 34-річним Надалем і 33-річним Джоковичем найстаршим за історії римського турніру і другим найстаршим турніром серії Мастерс.

Після фіналу в Римі-2021 Надаль скоротив відставання від Джоковича в особистих зустрічах до мінімуму (28:29).

Призовий фонд «Мастерса» в Римі склав €2 563 710. За перемогу Надаль отримає більше €245 тис.