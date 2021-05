Надаль і Джокович провели найстарший фінал в історії Рима

Рафаель Надаль став переможцем турніру серії «Мастерс» в Римі. Це десятий титул Короля грунту в столиці Італії.

У фінальному матчі Надаль в трьох сетах обіграв торішнього чемпіона і першу ракетку світу серба Новака Джоковича з рахунком 7:5, 1:6, 6:3. Зустріч тривала 2 години 49 хвилин.

TEN IN ROME



The moment @RafaelNadal overcame Djokovic to win an extraordinary 10th Rome title!#IBI21 pic.twitter.com/IldBAYvVKS