Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Відразу сльози». Прихильниця Путіна розповіла, як страждала через відсторонення від Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Відразу сльози». Прихильниця Путіна розповіла, як страждала через відсторонення від Олімпіади
7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео

Крамаренко вітала диктатора Путіна з днем народження

 

Титулована російська гімнастка та прихильниця диктатора Володимира Путіна Лала Крамаренко розповіла, як переживає відсторонення від міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

«Коли ти маєш уявлення, як це має бути, коли ти вже виступав на міжнародних змаганнях, дуже складно перебувати без цих виступів та емоцій. Це затягує. Без цього важко жити. Коли в тебе це забирають, коли ти ось мав вийти на Олімпійські ігри у Парижі, а тобі кажуть, що ти не їдеш, то в тебе все… Рік тому я взагалі не могла про це говорити, одразу сльози. Зараз почала більш-менш спокійно сприймати», – заявила Крамаренко.

Вона також повідомила, що подала заявку на здобуття нейтрального статусу для виступу на міжнародних турнірах.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Крамаренко взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Теги: художня гімнастика спорт росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терлюга здобула срібло Всесвітніх ігор
Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор
8 серпня, 21:12
Путін як особистість формувався у середовищі співробітників КДБ СРСР
Коли Путін з'їхав з глузду
3 серпня, 18:28
Жорін розповів, що українські бійці, які зараз воюють на фронті, хочуть додому, «проте наразі це неможливо»
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні
3 серпня, 15:19
Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році
Дворазова олімпійська чемпіонка потрапила під камнепад у горах Пакистану: її доля невідома
29 липня, 18:18
Пасажирський літак авіакомпанії Nordwind Airlines
Росія запустила пряме авіасполучення з КНДР
28 липня, 06:51
На рівні ОБСЄ РФ продовжує висувати звинувачення у «дискримінації»
Кремль істерить через масові заборони російських медіа в Європі – розвідка
18 липня, 20:09
Дрони атакували Воронеж (відео)
Дрони атакували Воронеж (відео)
15 липня, 07:02
Сибіга підкреслив, що російська військова машина виробляє «сотні засобів терору щодня»
Глава МЗС України закликав зупинити «фабрику смерті Путіна»
12 липня, 13:35
На місцях подій працюють усі профільні служби
Атака на Буковину: у Чернівцях загинули люди, є важкопоранені (оновлено)
12 липня, 09:00

Новини

Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу поразкою завершила чемпіонат Європи
Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу поразкою завершила чемпіонат Європи
Муай-таєць Шелесько здобув для України сьоме золото Всесвітніх ігор
Муай-таєць Шелесько здобув для України сьоме золото Всесвітніх ігор
«Відразу сльози». Прихильниця Путіна розповіла, як страждала через відсторонення від Олімпіади
«Відразу сльози». Прихильниця Путіна розповіла, як страждала через відсторонення від Олімпіади
У Японії за кілька днів померло двоє боксерів, які отримали травми під час поєдинків
У Японії за кілька днів померло двоє боксерів, які отримали травми під час поєдинків
«Виродки». Тренер збірної України розкритикував баскетболістів, які відмовилися грати за команду
«Виродки». Тренер збірної України розкритикував баскетболістів, які відмовилися грати за команду
Україна посідає сьоме місце у медальному заліку Всесвітніх ігор
Україна посідає сьоме місце у медальному заліку Всесвітніх ігор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
9889
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
8731
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
6866
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
2115
Підступна пропозиція: території в обмін на мир

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua