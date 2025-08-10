«Відразу сльози». Прихильниця Путіна розповіла, як страждала через відсторонення від Олімпіади

Крамаренко вітала диктатора Путіна з днем народження

Титулована російська гімнастка та прихильниця диктатора Володимира Путіна Лала Крамаренко розповіла, як переживає відсторонення від міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

«Коли ти маєш уявлення, як це має бути, коли ти вже виступав на міжнародних змаганнях, дуже складно перебувати без цих виступів та емоцій. Це затягує. Без цього важко жити. Коли в тебе це забирають, коли ти ось мав вийти на Олімпійські ігри у Парижі, а тобі кажуть, що ти не їдеш, то в тебе все… Рік тому я взагалі не могла про це говорити, одразу сльози. Зараз почала більш-менш спокійно сприймати», – заявила Крамаренко.

Вона також повідомила, що подала заявку на здобуття нейтрального статусу для виступу на міжнародних турнірах.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Крамаренко взяли:

олімпійська чемпіонка Аліна Загітова

семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина

дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян

триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.