На Полтавщині власник покинув просто неба рідкісний спорткар

Chevrolet Corvette C4 випускалася з 1986 по 1991 роки

На Полтавщині у селі Кременчуцького району серед гаражів знайшли легендарний Chevrolet Corvette четвертого покоління. Як інформує «Главком», відео з покинутим спорткаром оприлюднив Youtube-канал KabinaRacing.

Автомобіль, судячи з номерних знаків, не розмитнений і вже довгий час стоїть просто неба. Завдяки склопластиковому кузову Corvette не вкрився іржею, проте його зовнішній і технічний стан помітно погіршився: фарба на кузові облупилася, салон пошкоджений, а двигуна взагалі немає.

У спорткара збереглися деякі елементи оснащення – 4-ступінчаста автоматична коробка передач, цифровий щиток приладів, клімат-контроль та електропакет. Характерною особливістю моделі є дах, який можна зняти та скласти у багажник.

Ідеться про дорестайлінгову версію Chevrolet Corvette C4, що випускалася з 1986 по 1991 роки. Такі авто комплектували 5,7-літровим інжекторним V8 потужністю 230–250 к.с. Залежно від модифікації, спорткар розганявся до 100 км/год за 5,5–6,5 секунди, а його максимальна швидкість сягала 248 км/год.

Corvette C4 в селі

В Україні зареєстровано лише кілька таких машин, тож знахідка викликала інтерес серед автомобільних ентузіастів.

