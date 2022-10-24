Найбільший в історії спорту: оприлюднено умови контракту Мбаппе з ПСЖ

Нападник може заробити до €636 млн за три роки

Контракт форварда Кіліана Мбаппе з ПСЖ – найбільший в історії спорту

Контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ – найбільший в історії спорту. Про це повідомляє Le Parisien з посиланням на свої дані про контракт, укладений сторонами наприкінці минулого сезону.

За три роки, включаючи опціональний, нападник може заробити до €636 млн (до вирахування податків).

З них зарплата становить 72 млн на рік, бонус за підписання договору – 180 млн, які будуть виплачені в три етапи. Також Мбаппе може розраховувати на бонус за лояльність. Влітку 2023 року він отримає 70 мільйонів, 2024-го – 80 млн, 2025-го – 90 млн.

Раніше повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».