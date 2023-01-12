«Шахтар» погодив з «Арсеналом» трансфер Мудрика: оголошено суму угоди

Наступні декілька днів стануть вирішальними у цьому переході

Клуби погодили загальну суму трансферу – €85-90 млн

Переговори між «Арсеналом» та «Шахтарем» по трансферу вінгера Михайла Мудрика виходять на завершальну стадію. Про це повідомив журналіст Руді Галетті у воєму Twitter.

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Клуби погодили загальну суму трансферу – €85-90 млн. Зараз вони обговорюють, яка частка цих грошей буде у вигляді фіксованої ціни, а яка у вигляді бонусів.

Наступні декілька днів стануть вирішальними у цьому переході.

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Нагадаємо, що перша пропозиція «канонірів» становила £55 млн з урахуванням бонусів. «Шахтар» відхилив її, наполягаючи на сумі у £85 млн.

21-річний футболіст у поточному сезоні провів 18 матчів за «Шахтар», забив 10 голів і віддав вісім результативних передач.

Раніше сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року. Перемогу у номінації здобув вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик.