Нападник «Баварії» Левандовський повторив своє досягнення в Лізі чемпіонів

Польський гравець знову забив дев’ять м‘ячів в турнірі

Форвард мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовський відзначився забитим м'ячем у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з київським «Динамо» (2:1).

Враховуючи минулий сезон, польський гравець забив у дев'ятому матчі Ліги чемпіонів поспіль. Він повторив свій же рекорд. Раніше поляк забивав у дев'яти зустрічах Ліги чемпіонів поспіль у сезоні-2019/2020.

Левандовський відкрив рахунок у матчі гарним ударом у падінні через себе на 14-й хвилині. На 42-й хвилині Кінгслі Коман зміцнив перевагу гостей. Півзахисник киян Денис Гармаш на 70-й хвилині забив останній гол, встановивши підсумковий рахунок у матчі – 2:1.

Оцінку гри «Динамо» в Лізі чемпіонів дав Мірча Луческу. На думку тренера, футболісти команди в усіх матчах групового турніру виглядали гідно.

Раніше стало відомо, що «Динамо» після поразки від «Баварії» вилетіло з єврокубків.