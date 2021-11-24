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    Нападник «Баварії» Левандовський повторив своє досягнення в Лізі чемпіонів

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    Роберт Левандовський не втомлюється забивати голи - Нападник «Баварії» Левандовський повторив своє досягнення в Лізі чемпіонів
    Роберт Левандовський не втомлюється забивати голи
    Фото: УЄФА

    Польський гравець знову забив дев’ять м‘ячів в турнірі

    Форвард мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовський відзначився забитим м'ячем у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з київським «Динамо» (2:1).

    Враховуючи минулий сезон, польський гравець забив у дев'ятому матчі Ліги чемпіонів поспіль. Він повторив свій же рекорд. Раніше поляк забивав у дев'яти зустрічах Ліги чемпіонів поспіль у сезоні-2019/2020.

    Левандовський відкрив рахунок у матчі гарним ударом у падінні через себе на 14-й хвилині. На 42-й хвилині Кінгслі Коман зміцнив перевагу гостей. Півзахисник киян Денис Гармаш на 70-й хвилині забив останній гол, встановивши підсумковий рахунок у матчі – 2:1.

    Оцінку гри «Динамо» в Лізі чемпіонів дав Мірча Луческу. На думку тренера, футболісти команди в усіх матчах групового турніру виглядали гідно.

    Раніше стало відомо, що «Динамо» після поразки від «Баварії» вилетіло з єврокубків.

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    Теги: рекорд Мірча Луческу Денис Гармаш
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    Нападник «Баварії» Левандовський повторив своє досягнення в Лізі чемпіонів