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    Новини

    Нападник збірної України закинув шайбу, прибравши одним фінтом оборонця і воротаря (відео)

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    Сергій Бабинець закидає на класі - Нападник збірної України закинув шайбу, прибравши одним фінтом оборонця і воротаря (відео)
    Сергій Бабинець закидає на класі
    УХЛ

    Сергій Бабинець створив шедевр на старті плей-оф УХЛ

    11 березня в Києві відбувся стартовий поєдинок чвертьфіналу плей-оф Української хокейної ліги, в рамках якого білоцерківський «Білий Барс» впевнено обіграв з рахунком 5:1 столичних «Крижаних Вовків» і повів в серії.

    Серед яскравих моментів матчу найбільше запам'яталася стала перша шайба білоцерківців у самому кінці першого періоду поєдинку. Найкращий форвард «Білого Барса», гравець збірної України Сергій Бабинець на п'ятаку обманним маневром обвів оборонця і голкіпера киян, відправивши шайбу вже в порожній кут воріт.

     

    14 березня о 13:00 у Білій Церкві команди проведуть повторний поєдинок. У разі необхідності, 16 березня о 18:45, також у Білій Церкві, буде проведений третій, вирішальний, матч.

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    хокей Українська хокейна ліга ХК Білий Барс Сергій Бабинець ХК «Крижані Вовки»
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