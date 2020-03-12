Нападник збірної України закинув шайбу, прибравши одним фінтом оборонця і воротаря (відео)



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Сергій Бабинець закидає на класі УХЛ

Сергій Бабинець створив шедевр на старті плей-оф УХЛ

11 березня в Києві відбувся стартовий поєдинок чвертьфіналу плей-оф Української хокейної ліги, в рамках якого білоцерківський «Білий Барс» впевнено обіграв з рахунком 5:1 столичних «Крижаних Вовків» і повів в серії.

Серед яскравих моментів матчу найбільше запам'яталася стала перша шайба білоцерківців у самому кінці першого періоду поєдинку. Найкращий форвард «Білого Барса», гравець збірної України Сергій Бабинець на п'ятаку обманним маневром обвів оборонця і голкіпера киян, відправивши шайбу вже в порожній кут воріт.

14 березня о 13:00 у Білій Церкві команди проведуть повторний поєдинок. У разі необхідності, 16 березня о 18:45, також у Білій Церкві, буде проведений третій, вирішальний, матч.