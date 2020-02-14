Хокейний матч між «Дніпром» і «Вовками» у Херсоні завершився масовою бійкою (відео)



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Херсонці перемогли киян 8:2 УХЛ

Херсонець Валентин Сірченко встиг взяти участь відразу в трьох побоїщах

13 лютого в Херсоні завершився 34 тур чемпіонату Української хокейної ліги. У видовищній битві херсонський «Дніпро» крупно обіграв столичних «Крижаних Вовків»

«Дніпро» (Херсон) - «Крижані Вовки» (Київ) – 8:2 (1:0, 4:2, 3:0)

Шайби: 1:0 - Кузьмик (Афансьєв, Коваленко), 01:24. 2:0 – Білоусов (Василенков, Чернишенко), 20:18, 3:0 – Матерухін (Пугачов, Петров), 23:48. 4:0 – Дорофеєв (Шибаєв, Матерухін), 27:55. 4:1 – Маландін (Шаманський, Гіндулін), 28:36. 4:2 – Гіндуллін (Шаманський, Маландін), 32:41. 5:2 – Чернишенко (Матерухін, Білоусов), 34:36. 6:2 – Василенков (Дорофеєв), 40:43. 7:2 – Каракулько (Шибаєв, Білоусов), 48:35, 8:2 – Шибаєв (Дорофєєв, Каракулько), 52:34

Закінчилася зустріч трьома поспіль бійками, ініціаторами яких стали київські хокеїсти. У кулачних боях взяв найактивнішу участь навіть граючий президент «Вовків» Андрій Хапков. Правда, найпомітнішим у кулачних протистояннях був оборонець «Дніпра» Валентин Сірченко. Він примудрився взяти участь в усіх трьох «махачах». Саме протистояння Сірченка з Сергієм Микульчиком у центрі майданчика стало квінтесенцією бійки.

Після цієї перемоги, в активі «Дніпра» 69 очок і третє місце в таблиці. Хокеїсти «Вовків» на п’ятому місці. В їх активі 17 очок.

Джерело: Українська хокейна ліга