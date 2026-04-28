Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу

Святослав Василик
На Євро-2026 збірна України стартує матчем проти Хорватії
фото: УАФ

Усі поєдинки української команди відбудуться у місті Бангор (Уельс)

Юнацька збірна України з футболу дізналася графік поєдинків на груповому етапі Чемпіонату Європи 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

З ким і коли гратиме Україна  

Збірна України U19 кваліфікувалася до фінальної частини турніру, посівши перше місце у групі відбору. У трьох матчах кваліфікаційного раунду команда під керівництвом Дмитра Михайленка здобула сім очок.

У фінальній частині підопічні Михайленка вже отримали майбутніх суперників: ними стали команди Хорватії, Сербії та Італії.

Розклад матчів України U19 на Євро-2026:

  • 29 червня. 22:00. Хорватія – Україна
  • 2 липня. 20:00. Сербія – Україна
  • 5 липня. 18:00. Україна – Італія

Чемпіонат Європи U19: який формат і що відомо про суперників

Фінальна частина Євро-2026 (U19) проходитиме в Уельсі з 28 червня по 11 липня. У турнірі беруть участь вісім збірних, розподілених на дві групи по чотири команди. До стадії півфіналу виходять по дві найкращі команди з кожного квартету.

Континентальна першість також стане кваліфікаційним етапом від УЄФА на Чемпіонат світу 2027 року серед збірних U20. Турнір прийматимуть Азербайджан та Узбекистан.

Збірна Італії – найтитулованіша команда у групі України. Італійці двічі  ставала переможцями Чемпіонату Європи у цій віковій категорії, а також тричі здобувала срібні нагороди.

Сербія у 2013 році також вигравала Євро, здолавши у фіналі Францію. А найвищим досягненням збірної Хорватії на юнацьких Євро є бронзові нагороди.

Нагадаємо, що Україна U19 підходить до континентальній першості у статусі чинних півфіналістів Євро-2024. На попередньому чемпіонаті «синьо-жовті» зупинились за крок від фіналу, поступившись Франції (0:1).

