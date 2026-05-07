Головна Спорт Новини
search button user button menu button

До штабу Мальдери може приєднатися ексгравець збірної України – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
До штабу Мальдери може приєднатися ексгравець збірної України – джерело
Володимир Єзерський працював з юнацькими збірними України
фото: УАФ

Володимир Єзерський працюватиме помічником Андреа Мальдери

Відомий український тренер та колишній захисник збірної України Володимир Єзерський може увійти в штаб італійського фахівця Андреа Мальдери, який очолить національну команду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Динамоманія».

Хто такий Володимир Єзерський

Найближчим часом Українська асоціація футболу (УАФ) оголосить про призначення на посаду головного тренера «синьо-жовтих» 54-річного італійця Андреа Мальдери.

За даними джерела, одним із асистентів Мальдери стане Володимир Єзерський, який протягом кар'єри гравця виступав за київське «Динамо», «Дніпро», донецький «Шахтар» та інші клуби. Він є триразовим чемпіоном України та дворазовим володарем Кубка України.

Після завершення кар'єри футболіста Єзерський працював асистентом Руслана Ротаня в «Олександрії», Мирона Маркевича в «Карпатах», Дмитра Михайленка в збірній України U19 та Унаї Мельгоси в молодіжній збірній України. Також Єзерський очолював збірні України U17 i U18.

Раніше була інформація, що в тренерський штаб майбутнього тренера збірної України Андреа Мальдери може увійти експівзахисник донецького «Шахтаря», а нині гравець «Колоса» Тарас Степаненко.

Що відомо про нового тренера збірної України

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, колишній захисник збірної України та «Шахтаря» Сергій Кривцов розповів, що думає про можливе призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера національної команди.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Володимир Єзерський Андреа Мальдера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аркадіум Мілік фактично пропустив два роки
Багатостраждальний нападник гранда чемпіонату Італії зазнав нової травми
15 квiтня, 17:49
Рафінья розійшовся у Мадриді не на жарт
Лідер «Барселони» опинився під ризиком тривалої дискваліфікації від УЄФА
15 квiтня, 18:58
«Баварія» з потужною грою націлена нав'язати боротьбу ПСЖ в наступному раунді
«Баварія» і «Реал» у видовищному матчі розіграли між собою півфінал Ліги чемпіонів Реклама
16 квiтня, 00:55
Андрій Ярмоленко (в центрі) мчить до рекорду всіх часів
«Динамо» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ Реклама
17 квiтня, 13:41
Віктор Циганков може стати центрфорвардом команди
Тренер «Жирони» розгляне нестандартну роль для Циганкова
21 квiтня, 14:29
Данте не братиме паузи між кар'єрами футболіста та тренера
Володар треблу з «Баварією» завершить кар'єру в 42 і матиме посаду в Мюнхені – журналіст
22 квiтня, 18:48
Федеріко Дімарко встановив новий орієнтир для асистентів
Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»
27 квiтня, 10:57
Ніколас Джексон зацікавив італійські клуби
«Ювентус» моніторить виступи списаного «Челсі» форварда – інсайдер
29 квiтня, 18:29
Олександр Протченко в 33 роки дебютуватиме в УПЛ
Ветеран війни з Росією став головним тренером аутсайдера Прем'єр-ліги
5 травня, 18:30

Новини

Стародубцева програла стартовий матч на турнірі у Римі
Стародубцева програла стартовий матч на турнірі у Римі
Вбивство через ревнощі? У Калузі був застрелений чемпіон Росії з функціонального багатоборства
Вбивство через ревнощі? У Калузі був застрелений чемпіон Росії з функціонального багатоборства
Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»
Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»
До штабу Мальдери може приєднатися ексгравець збірної України – джерело
До штабу Мальдери може приєднатися ексгравець збірної України – джерело
«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів

Новини

Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua