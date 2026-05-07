До штабу Мальдери може приєднатися ексгравець збірної України – джерело

Володимир Єзерський працюватиме помічником Андреа Мальдери

Відомий український тренер та колишній захисник збірної України Володимир Єзерський може увійти в штаб італійського фахівця Андреа Мальдери, який очолить національну команду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Динамоманія».

Хто такий Володимир Єзерський

Найближчим часом Українська асоціація футболу (УАФ) оголосить про призначення на посаду головного тренера «синьо-жовтих» 54-річного італійця Андреа Мальдери.

За даними джерела, одним із асистентів Мальдери стане Володимир Єзерський, який протягом кар'єри гравця виступав за київське «Динамо», «Дніпро», донецький «Шахтар» та інші клуби. Він є триразовим чемпіоном України та дворазовим володарем Кубка України.

Після завершення кар'єри футболіста Єзерський працював асистентом Руслана Ротаня в «Олександрії», Мирона Маркевича в «Карпатах», Дмитра Михайленка в збірній України U19 та Унаї Мельгоси в молодіжній збірній України. Також Єзерський очолював збірні України U17 i U18.

Раніше була інформація, що в тренерський штаб майбутнього тренера збірної України Андреа Мальдери може увійти експівзахисник донецького «Шахтаря», а нині гравець «Колоса» Тарас Степаненко.

Що відомо про нового тренера збірної України

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, колишній захисник збірної України та «Шахтаря» Сергій Кривцов розповів, що думає про можливе призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера національної команди.