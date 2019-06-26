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    Українці обіграли в футбол Іспанію на Європейських іграх-2019

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    Українці на старті обіграли обох фаворитів турніру - Українці обіграли в футбол Іспанію на Європейських іграх-2019
    Українці на старті обіграли обох фаворитів турніру
    НОК України

    Наша команда близька до виходу в півфінал

    Збірна України з пляжного футболу здобула другу перемогу в груповому турнірі ІІ Європейських ігор. Перемігши в першому турі в серії пенальті чинних чемпіонів Європи італійців, зараз підопічні Євгена Варениці уже в ігровий час перемогли іспанців.

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    Вдруге поспіль одним із героїв матчу став Роман Пачев, який знову відзначився дублем.

    Іспанія — Україна — 4:6

    Голи: 0:1 — Олександр Корнійчук, 01:36. 0:2 - Олег Зборовський, 12:05. 1:2 — Донайре, 13:48. 2:2 — Торрес Медіна, 17:15. 3:2 — Давід Арділ, 19:12. 3:3 — Ігор Борусук, 19:49. 3:4 - Роман Пачев, 25:12. 3:5 — Андрій Неруш (автогол), 29:50. 4:5 — Роман Пачев, 29:53. 4:6 — Ігор Борсук, 35:00

    Іспанія: Донайре — Торрес Медіна — Кінтас. Суарес Моліна, Льоренк Ґомес (Фрутос, Сальвадор Арділ, Давід Арділ, Маріо Сорія, Домінґо Кабрера, Лопес Моліна, Антоніо Майор)

    Україна: Андрій Неруш — Ігор Борсук — Олег Зборовський, Дмитро Медвідь, Олександр Корнійчук (Костянтин Макеєв, Андрій Борсук, Роман Пачев, Іван Глуцький, Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний, Віталій Сидоренко)

    26 червня. Мінськ (Білорусь). СОК «Олімпійський»

    З чотирма очками наша команда очолює групу В. Італійці сьогодні обіграли 4:2 збірну РФ і з трьома пунктами ідуть другими. Іспанія має два очки і посідає третє місце. Росіяни, програвши обидва матчі, шанси на півфінал вже втратили.

    Саме з Росією завтра, 27 червня, о 15:30 Україна й завершить груповий турнір.

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