Чемпіон світу зі стрибків на лижах з трампліна потрапив в аварію

Ілля Мандебура
Роберт Краньєц є дворазовим переможцем заліку Кубка світу з польотів з трампліна, а також чемпіоном світу в цій дисципліні
фото: Skijumping.pl

Роберт Краньєц був гелікоптером доставлений до лікарні

Відомий словенський стрибун на лижах із трампліна, чемпіон світу та призер Олімпійських ігор Роберт Краньєц став жертвою серйозної велосипедної аварії.

Велосипедна прогулянка, яка коштувала здоров'я

Інцидент стався у п’ятницю, 17 квітня 2026 року, поблизу містечка Сподня Ліпніца. За повідомленнями словенських медіа та національної асоціації лижного спорту, 44-річний атлет під час руху на велосипеді виїхав на зустрічну смугу, зачепив бордюр і зазнав важкого падіння. Ситуація виявилася серйозною, що змусило медиків діяти максимально оперативно.

Спочатку Краньєца доправили до лікарні в Єсеніце, однак через тяжкість отриманих травм його було перевезено гелікоптером до Університетського медичного центру в Любляна. Наразі стан спортсмена оцінюється як стабільний, із ознаками поступового покращення, проте попереду на нього чекає тривалий процес реабілітації. Водночас інцидент має і неприємний юридичний підтекст: аналіз крові виявив у Краньєца 2,5 проміле алкоголю, що стало підставою для відкриття провадження щодо правопорушення, адже такий рівень сп’яніння, ймовірно, став вирішальним фактором втрати контролю над велосипедом. Словенська асоціація лижного спорту закликала громадськість поважати приватність родини Краньєца в цей непростий період.

Кар'єра Краньєца

Роберт Краньєц був одним із найтехнічніших майстрів польотів, а його кар’єра тривала понад два десятиліття – з 1998 до 2019 року. Він здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті у командному турнірі, став чемпіоном світу з польотів на лижах у Вікерсунді у 2012 році, а також записав на свій рахунок сім перемог і 27 подіумів на Кубку світу. Крім того, словенець двічі вигравав Малі кришталеві глобуси в заліку польотів – у 2010 та 2012 роках.

Після завершення активної кар’єри Краньєц не залишив спорт і працював фахівцем із пошиття польотних комбінезонів для збірної Словенії, допомагаючи новому поколінню спортсменів здобувати перевагу за рахунок аеродинаміки. 

Нагадаємо, що лідерка збірної Австрії зі стрибків з трампліна завершила кар'єру через незвичну причину

Читайте також

МОК: Міжнародні федерації є єдиними організаціями, відповідальними за проведення міжнародних змагань поза Олімпіадою
Міжнародна федерація водних видів спорту зняла санкції з Росії: з'явився коментар МОК
14 квiтня, 15:52
15-річна Ільтерякова (ліворуч) здобула срібло у фіналі вправ з обручем
World Gymnastics розслідує інцидент із росіянкою, яка зневажила гімн України
1 квiтня, 14:41
28-річний Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном «Формули-1» (2021, 2022, 2023, 2024 роки)
Чотириразовий чемпіон Формули-1 може покинути перегони – джерело
31 березня, 16:57
Онофрійчук повертається з Софії тріумфаторкою
Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу
30 березня, 23:33
Мікаель Кінзбері є автором ста перемог на рівні Кубка світу
Найвеличніший представник могулу завершив спортивну кар'єру на змаганнях у Канаді
28 березня, 19:59
Марія Пінчук і Микита Погорєлов дебютували на світових першостях
Пінчук і Погорєлов не пробилися до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання
27 березня, 22:05
Ваутер Маутон не вперше намагається зірвати велоперегони
Екоактивіст спричинив аварію під час велогонки у Бельгії: його заарештувала поліція
26 березня, 11:21
Вінтертон провів два сезони в OHL
25-річний канадський хокеїст помер від раку
26 березня, 10:43
Світло зникло на лівому березі Києва
Київ: на лівому березі виникли перебої зі світлом і водою
21 березня, 22:45

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Сьогодні, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Сьогодні, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
