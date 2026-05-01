Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів квітня

Лівач та Дмитрук – найкращі спортсменки квітня за версією НОК України

Найкращою спортсменкою квітня 2026 року визнано Оксану Лівач – представницю жіночої боротьби

Борчиня Оксана Лівач та фехтувальниця Аліна Дмитрук – найкращі спортсменки квітня за версією НОК України. Про це повідомляє «Главком».

29 квітня 2026 року відбулося чергове засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, на якому було визначено лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця».

Найкращою спортсменкою квітня 2026 року визнано Оксану Лівач – представницю жіночої боротьби. На чемпіонаті Європи, що проходив у місті Тирана (Албанія), Оксана виборола титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 50 кг.

Найкращим тренером квітня визнано Нарека Будагяна — особистого наставника Оксани Лівач.

Найкращою юною спортсменкою квітня 2026 року Комісія обрала фехтувальницю Аліну Дмитрук. На чемпіонаті світу з фехтування серед кадетів та юніорів, яке приймало бразильське Ріо-де-Жанейро, Аліна здобула бронзову нагороду в особистій першості серед кадетів (фехтування на шпагах).

Найкращим тренером юної спортсменки квітня визнано Андрія Орліковського – особистого наставника Аліни Дмитрук.

Нагадаємо, визначилася суперниця Марти Костюк у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді.

За перемогу у столиці Іспанії Марта зіграє проти скандальної росіянки Мірри Андрєєвої.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

У півфіналі турніру у Мадриді Андрєєва у двох сетах здолала американську тенісистку Хейлі Баптіст.

Як повідомлялося, Костюк стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у півфіналі колишню росіянку Анастасію Потапову, що нині виступає за Австрію.