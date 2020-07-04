Екскапітан збірної Лужний – про львівські «Карпати»: Навіщо купувати машину і викидати на смітник?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Лужний струрбований ситуацією в львівському клубі Фото - Динамо від Шурика

Олег Лужний не може збагнути логіки нового керівника клубу

Екс-капітан збірної України Олег Лужний, який у 1988 році перейшов з «Карпат» у київське «Динамо», прокоментував критичну ситуації у львівському клубі.

«Не сказав би, що я повністю володію інформацією щодо львівського клубу, але останнім часом то один знайомий мені зателефонує і щось розповість, то інший. Для мене дивно те, що відбувається.

Коли новий власник «Карпат» (Олег Смалійчук – прим.) брав на себе ці зобов'язання, то він напевно на щось розраховував. Якщо я, наприклад, купую стару машину, то перш за все думаю про те, щоб її якісно відремонтувати і на ній їздити, а не викинути на смітник. А він замість того, щоб рятувати команду, бере і її топить. Поясніть мені, як таке може бути? Львів мені не байдужий, тому прикро, що у «Карпатах» таке відбувається і про клуб ніхто не дбає», – сказав Лужний у коментарі виданню UA-Football.

Нагадаємо, «Карпати» не змогли знайти коштів на подвійний виїзд у «Маріуполь». Тепер львів’яни будуть достроково виключені з української Прем’єр-ліги.