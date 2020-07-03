Власник «Руху»: «Карпати» хотіли простимулювати наших суперників на 500 тисяч гривень (відео)



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Григорій Козловський наніс удар у відповідь Фото - ФК «Рух»

Скандал у львівському футболі набирає обертів

Футбольний клуб «Рух» звинуватив інший львівський клуб «Карпати» у бажанні простимулювати всіх суперників «Руху», які їх переможуть, на 500 тисяч гривень. Власник ФК «Рух», цигарковий магнат Григорій Козловський записав з цієї нагоди відео, на якому окрім власної заяви оприлюднив запис розмови між людьми, чиї голоси схожі на голоси виконавчого директора «Карпат» Ростислава Ящишина і спортивного директора закарпатського «Минаю», колишнього гравця карпатців Михайла Кополовця.

Нагадаємо, що «Карпати» перебувають на межі зникнення через затяжну і глибоку кризу. При цьому президент «Руху» Григорій Козловський неодноразово декларував наміри допомогти «Карпатам», мотивуючи це турботою про львівський футбол.

Зокрема Козловський пропонував оплатити всі витрати на виїзні матчі «Карпат», на які «зелено-білі» не можуть виїхати ось вже другий тур.

Втім, у «Карпатах» таке меценатство визнали образливим троллінгом, натякаючи на те, що Козловський використовує проблеми клубу для піару. Натомість «Карпати» відповіли на пропозиції президента «Руху» тим, що оплатили за нього штраф у розмірі 255 тисяч гривень, які клуб не міг або не хотів оплатити вже півроку.

Реакція «Руху» не змусила себе довго чекати – сьогодні Козловський заявив, що «Карпати» фінансово стимулюють суперників «Руху» по першій лізі. За словами Козловського, нинішній президент «Карпат» Олег Смалійчук особисто готовий заплатити півмільйона гривень за перемогу над «Рухом».

«Після цього я більше про «Карпати» чути не хочу. Звісно, цей клуб я любити не перестану. Але поки там є таке керівництво… Це диверсанти футбольні», - сказав Козловський.

У наступному турі «Рух» мав грати з запорізьким «Металургом», з підставною особою від якого начебто й говорив Ящишин у цьому відео. Проте матч не відбудеться через те, що у запорізькому клубі зафіксований спалах захворювання на коронавірус.