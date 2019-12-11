Супергол загребського «Динамо» у ворота «Манчестер Сіті» (відео)



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Дані Ольмо вразив ворота Клаудіо Браво ударом зльоту Скрін-шот

Правда, м'яч Дані Ольмо хорватам не допоміг

Сьогодні, 11 грудня, завершується боротьба в чотирьох групах Ліги чемпіонів.

Першими поєдинки заключного туру зіграли представники квартету С. Донецький «Шахтар» поступився в Харкові 0:3 «Аталанті», посів у групі третє місце і навесні зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи. Берґамці ж у першому для себе чемпіонському турнірі пробилися в плей-оф.

А переможцями групи з 14-ма очками стали футболісти англійського «Манчестер Сіті». В заключному турі вони розгромили 4:1 на заґребському «Максимірі» місцеве «Динамо» і залишили хорватів на четвертому місці.

«Динамо» (Заґреб, Хорватія) - «Манчестер Сіті» (Англія) - 1:4

Голи: 1:0 - Дані Ольмо (10). 1:1 - Ґабріель Жезус (34). 1:2 - Ґабріель Жезус (50). 1:3 - Ґабріель Жезус (54). 1:4 - Фоден (84)

Правда, відкрили рахунок у матчі саме балканці. Причому гол у виконанні Дані Ольмо вийшов просто дивовижним. Після передачі Даміана Кадзьора справа іспанець пробив зльоту точно у верхній кут, не залишивши Клаудіо Браво жодного шансу.

Поєдинки шостого туру у решті трьох групах відбуваються у цей час.