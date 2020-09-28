Найдорожчий трансфер серед захисників. Клуб Зінченка представив нового футболіста



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Віце-чемпіон Англії «Манчестер Сіті» оформив рекордний трансфер в історії клубу серед захисників, придбавши у «Бенфіки» Рубена Діаша.

«Бенфіка» на власному офіційному сайті оголосила про продаж Рубена Діаша "містянам" за 68 млн євро. Ще 3,6 млн євро можуть дістатися «орлам» у вигляді бонусів за успішні виступи Рубена в англійській команді.

Цей трансфер став рекордним для «Містян» щодо захисників. До цього лідерство утримували Жоау Канселу та Емерік Ляпорт, за яких заплатили по 65 млн євро.

Більші суми за гравців інших позицій «Манчестер Сіті» викладав тільки двічі, коли купував Кевіна Де Брюйне у «Вольфсбурга» за 76 млн євро і Родрі у «Атлетіка» за 70 млн євро.

Примітно, що у зворотному напрямку вирушить оборонець Ніколас Отаменді, якого оцінили в 15 млн євро.

Остаточно перехід обох футболістів завершиться після проходження медичного огляду і підписання особистого контракту.

Варто відзначити, Діаш загалом за «Бенфіку» провів 133 матчі і забив 11 голів при шести результативних пасах. У минулому сезоні Діаш у складі португальців вилетів з 1/8 фіналу, поступившись «Шахтарю».

Додамо, у стані «Сіті» виступає наш Олександр Зінченко.

Джерело: ФК Бенфіка