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    Найколоритніший футболіст другої ліги натякнув, що змінить команду

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    Найколоритніший футболіст другої ліги натякнув, що змінить команду
    Instagram Роберта Ґеґедоша

    Роберт Ґеґедош подякував клубу «Минай»

    Найкращий бомбардир групи А другої ліги Роберт Ґеґедош із клубу «Минай» натякнув, що у найближче міжсезоння змінить команду.

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    «Командо, дякую за ці емоції і за реально класні два з половиною роки», - підписав світлину на власній сторінці в Instagram Роберт, котрий окрім результативності в друголіговому турнірі запам'ятався дублем у ворота івано-франківського «Прикарпаття» і голом київському «Динамо» в рамках Кубка України (на відео).

    Під повідомленням десятки коментарів, у яких прихильники «Минаю» дякують Робертові за гру і просять його не йти. «Дякуємо тобі за неймовірну гру,ти витягнув «Минай» у першу лігу, за що тобі велика подяка. Сподіваюся, ти нас не залишиш», - написав ultras_minaj_2015. Відповідь Ґеґедоша була багатозначною: «Дякую,витягнула вся команда».

    Нагадаємо, що «Минай» виграв групу А другої ліги і здобув право підвищитися в класі. У матчі за чемпіонство в третьому за силою дивізіоні закарпатці програли переможцеві групи Б «Кременю». Що показово - Ґеґедош у цій грі вже не грав.

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