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    Найкращий український шпажист став призером етапу Кубка світу

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    Богдан Нікішин тішить на старті олімпійського року - Найкращий український шпажист став призером етапу Кубка світу
    Богдан Нікішин тішить на старті олімпійського року
    Devin Manky / #BizziTeam

    Богдан Нікішин переміг чотирьох суперників

    Український шпажист Богдан Нікішин здобув бронзову медаль на етапі Кубка світу з фехтування в Ванкувері (Канада).

    На шляху до п’єдесталу 39-річний харків’янин переміг швейцарця Брюса Брюнольда (15:4), єгиптянина Могамеда Ельсайєда (13:11), японця Сатору Уяму (15:12), угорця Андраша Редлі (8:6).

    У півфіналі турніру наш спортсмен поступився майбутньому переможцю Басу Вервейлену з Нідерландів (11:15). Срібна медаль дісталася росіянину Сєрґєю Біді.

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    Богдан Нікішин з нагородою ванкуверського етапу Кубка світу

    Виступали на ванкуверському кубковому етапі й інші українці. Анатолій Герей дійшов до 1/8 фіналу і програв там 13:14 швейцарцеві Максу Гайнцеру. Роман Свічкар виграв в одного японця Іночі Іто, але в наступному матчі програв 13:15 іншому – Казуяшу Мінобе. Ігор Рейзлін у стартовому бою поступився 12:15 данцеві Конрадові Конґстаду, Володимир Станкевич – 14:15 перуанцеві Едуардо Ґарсії.

    Найближчої ночі, з 9 на 10 лютого за київським часом українські шпажисти боротимуться на етапі Кубка світу у Ванкувері в командній першості.

     Читайте також: Досвідчений шпажист Нікішин приніс Україні драматичну бронзу на Кубку свiту
    Анатолій Герей Богдан Нікішин шпажисти Фехтування Роман Свічкар Ігор Рейзлін Володимир Станкевич Бас Вервейлен Сєрґєй Біда
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