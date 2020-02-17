УЄФА почне визначати найкращого гравця матчу в плей-офф Ліги чемпіонів



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Перші матчі 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудуться вже завтра, 18 лютого

УЄФА заснувала нагороду найкращому гравцеві матчу в Лізі чемпіонів, яка буде вручатися футболістам в плей-офф починаючи з майбутніх зустрічей 1/8 фіналу. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Визначати лауреатів премії будуть технічні спостерігачі УЄФА, які будуть присутні на стадіонах. На найближчих матчах в їх число увійдуть головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт, наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес, очільник жіночої збірної Англії Філ Невілл, колишній нападник збірної Ірландії Роббі Кін, ексзахисник «Реала» Айтор Каранка, ексворотар збірної Ірландії Пекі Боннер і інші фахівці.

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудуться вже завтра, 18 лютого.