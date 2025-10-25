Назар Чепурний здобув другу поспіль «бронзу» чемпіонату світу з гімнастики

Тріумф Назара Чепурного відбувся попри травму

Збірна України зі спортивної гімнастики успішно завершила виступи на чемпіонаті світу-2025 у Джакарті. Український гімнаст Назар Чепурний виборов бронзову медаль у фіналі своєї коронної вправи – опорного стрибка, захистивши свій титул, здобутий на ЧС-2023. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.Спорт.

Назар Чепурний підійшов до світової першості з травмою пальців, яку він отримав під час тренування на паралельних брусах. Через це спортсмен був змушений обмежити свій виступ лише опорним стрибком.

Попри ушкодження, українець втретє поспіль пробився до фіналу світової першості на цьому снаряді, посівши третє місце у кваліфікації з результатом 14.316 бала.

У фіналі Чепурний продемонстрував покращений результат, витримавши потужну конкуренцію:

Перший стрибок: 14.466 бала.

Другий стрибок: 14.500 бала.

Підсумковий результат: 14.483 балів.

Цей результат забезпечив Чепурному другу поспіль бронзову нагороду чемпіонату світу.

Раніше повідомляли, що двоє українських гімнастів – Назар Чепурний і Владислав Грико – пробилися до фіналів чемпіонату світу зі спортивної гімнастики 2025 року, що проходить у Джакарті.