Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів: «Аякс» визначився з новим директором

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів: «Аякс» визначився з новим директором
Йорді Кройф розпочав свою тренерську в Ізраїлі, а останнім клубом до «Аякса» був китайський Шеньчжень
фото: соціальні мережі Фабріціо Романо

Кройф продовжить справу свого батька

Амстердамський «Аякс» узгодив умови співпраці з новим технічним директором, яким стане 51-річний нідерландець Йорді Кройф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо. 

Син легенди «Аякса» та світового футболу Йогана Кройфа вже дав згоду на повернення до рідного клубу. Сторони досягли домовленості про підписання контракту, який діятиме до літа 2030 року. Офіційно Йорді має розпочати роботу в лютому 2026 року, отримавши статус установчого директора з правом підпису, чого не мав його попередник Алекс Крус. Останній вирішив залишити посаду після скандалу з акціями клубу, що змусило керівництво «Аякса» терміново шукати заміну, надавши пріоритет саме технічному директору, а не новому тренеру.

Процес переговорів став публічним після витоку фотографії із зустрічі Йорді з керівниками «Аякса» Менно Геленом та Марійном Бейкером у Барселоні. До призначення в Амстердам Кройф працював технічним радником збірної Індонезії, а також обіймав посади спортивного директора в «Барселоні», кіпрському АЕКу та «Маккабі» Тель-Авів. Саме в ізраїльському клубі він працював з Петером Бошем та нинішнім лідером «Аякса» Оскаром Глухом, які позитивно оцінюють методи роботи Кройфа.

Йорді Кройф має давні зв'язки з амстердамським грандом, де він розпочинав шлях у молодіжній академії перед професійним дебютом у «Барселоні» в 1994 році. Цікавим фактом його ігрової кар’єри є виступи за донецький «Металург» у період з 2006 по 2008 рік.

Нагадаємо, що син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька. Італійський футбольний гранд «Мілан» офіційно оголосив про підписання першого професійного контракту з Вінсентом Златаном Сегером Ібрагімовичем – молодшим сином легендарного нападника клубу Златана Ібрагімовича.

Варто відзначити, що син легендарного італійського голкіпера оформив хет-трик за збірну Чехії U19. Луї Томас Буффон, син Джанлуїджі Буффона, забив три голи за збірну Чехії у ворота Азербайджану у матчі кваліфікації чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Аякс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У сезоні 2025/26 Конопля відіграв 19 матчів у всіх турнірах за Шахтар, забив два голи і віддав чотири асисти
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
Вчора, 19:38
На сайті МВС датою зникнення Павелка вказане 5 листопада 2025 року
Ексочільник УАФ Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади
25 грудня, 16:10
Гаррі Кейн очолив рейтинг претендентів на «Золотий м'яч»
Goal опублікував перелік головних претендентів на «Золотий м'яч»
25 грудня, 15:05
Легіонери збірної України чергові матчі за свої клуби
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
23 грудня, 21:20
Однією з умов переходу Іллі Забарного до паризького клубу був продаж Матвія Сафонова, але цього не трапилося через кризу з воротарями
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
19 грудня, 16:11
У Вашингтоні відбулася церемонія жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу з футболу 2026 року
Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу: з ким може зіграти Україна
5 грудня, 21:34
За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів
Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»
2 грудня, 19:09
У чемпіонаті світу з сокии беруть участь 32 національні команди
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
2 грудня, 18:45
Бондс двічі з «Вест Хемом» вигравав Кубок Англії
Пішов з життя легендарний англійський футболіст
30 листопада, 16:58

Новини

Італійський тренер переніс операцію на серці
Італійський тренер переніс операцію на серці
Через бійку в НБА два баскетболісти були дискваліфіковані
Через бійку в НБА два баскетболісти були дискваліфіковані
Норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі
Норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі
Ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів: «Аякс» визначився з новим директором
Ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів: «Аякс» визначився з новим директором
Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону
Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua