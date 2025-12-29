Ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів: «Аякс» визначився з новим директором

Йорді Кройф розпочав свою тренерську в Ізраїлі, а останнім клубом до «Аякса» був китайський Шеньчжень

Кройф продовжить справу свого батька

Амстердамський «Аякс» узгодив умови співпраці з новим технічним директором, яким стане 51-річний нідерландець Йорді Кройф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Син легенди «Аякса» та світового футболу Йогана Кройфа вже дав згоду на повернення до рідного клубу. Сторони досягли домовленості про підписання контракту, який діятиме до літа 2030 року. Офіційно Йорді має розпочати роботу в лютому 2026 року, отримавши статус установчого директора з правом підпису, чого не мав його попередник Алекс Крус. Останній вирішив залишити посаду після скандалу з акціями клубу, що змусило керівництво «Аякса» терміново шукати заміну, надавши пріоритет саме технічному директору, а не новому тренеру.

Процес переговорів став публічним після витоку фотографії із зустрічі Йорді з керівниками «Аякса» Менно Геленом та Марійном Бейкером у Барселоні. До призначення в Амстердам Кройф працював технічним радником збірної Індонезії, а також обіймав посади спортивного директора в «Барселоні», кіпрському АЕКу та «Маккабі» Тель-Авів. Саме в ізраїльському клубі він працював з Петером Бошем та нинішнім лідером «Аякса» Оскаром Глухом, які позитивно оцінюють методи роботи Кройфа.

Йорді Кройф має давні зв'язки з амстердамським грандом, де він розпочинав шлях у молодіжній академії перед професійним дебютом у «Барселоні» в 1994 році. Цікавим фактом його ігрової кар’єри є виступи за донецький «Металург» у період з 2006 по 2008 рік.

