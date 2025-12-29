Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону

Серед тандемів є як добре знайомі поєднання, так і неочікувані пари

Став відомий офіційний перелік учасниць парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії 2026 року, до якого увійшли чотири представниці України. Про це повідомляє «Главком».

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок.

Марта Костюк виступить у тандемі з румункою Єленою-Габріелою Русе. Цей дует раніше досягав суттєвих успіхів саме на Australian Open, де у 2023 році вони дійшли до стадії півфіналу. Також у їхньому активі два чвертьфінали на Roland Garros.

Даяна Ястремська заявлена разом із американкою Алішою Паркс. Хоча для цього тандему виступ у Мельбурні стане дебютним спільним стартом на Australian Open, вони вже мають досвід гри на турнірах серії Grand Slam. Зокрема, у серпні 2025 року пара виступала на US Open, де здобула перемогу над австралійським дуетом Біррелл/Гадецкі (2:0), але згодом поступилася парі Сінякова/Таунсенд (0:2), які були майбутніми фіналістками заключного «Мейджора» сезону.

Найбільш несподіваним став вибір першої ракетки України в парному розряді Людмили Кіченок. Вона зіграє з представницею США українського походження Кеті Волинець, що стане новим партнерством для українки, яка раніше ставала чемпіонкою US Open-2024 та фіналісткою Australian Open-2024 у парі з Оленою Остапенко.

Надія Кіченок вийде на корт із японкою Макото Ніномією. Ця пара уже має історію спільних виступів на рівні турнірів WTA. Зокрема, протягом 2024-2025 років вони успішно виступали на турнірах категорії WTA250 та 500, де неодноразово діставалися фінальних стадій. Серед їхніх спільних досягнень – вихід у фінали турнірів у Бад-Гомбурзі (WTA 500) та Остіні (WTA 250), а також чвертьфінали на «Мастерсах» у Досі та Дубаї.

Нагадаємо, що сестри Кіченок об'єднаються на корті на початку нового сезону. Сестри Людмила та Надія Кіченок офіційно розпочнуть тенісний сезон 2026 року спільним виступом на турнірі WTA 500 у Брісбені.