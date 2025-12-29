Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону
Костюк і Русе розпочнуть п'ятий для себе сезон спільних виступів
фото: соціальні мережі

Серед тандемів є як добре знайомі поєднання, так і неочікувані пари

Став відомий офіційний перелік учасниць парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії 2026 року, до якого увійшли чотири представниці України. Про це повідомляє «Главком»

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок.

Марта Костюк виступить у тандемі з румункою Єленою-Габріелою Русе. Цей дует раніше досягав суттєвих успіхів саме на Australian Open, де у 2023 році вони дійшли до стадії півфіналу. Також у їхньому активі два чвертьфінали на Roland Garros.

Даяна Ястремська заявлена разом із американкою Алішою Паркс. Хоча для цього тандему виступ у Мельбурні стане дебютним спільним стартом на Australian Open, вони вже мають досвід гри на турнірах серії Grand Slam. Зокрема, у серпні 2025 року пара виступала на US Open, де здобула перемогу над австралійським дуетом Біррелл/Гадецкі (2:0), але згодом поступилася парі Сінякова/Таунсенд (0:2), які були майбутніми фіналістками заключного «Мейджора» сезону.

Найбільш несподіваним став вибір першої ракетки України в парному розряді Людмили Кіченок. Вона зіграє з представницею США українського походження Кеті Волинець, що стане новим партнерством для українки, яка раніше ставала чемпіонкою US Open-2024 та фіналісткою Australian Open-2024 у парі з Оленою Остапенко.

Надія Кіченок вийде на корт із японкою Макото Ніномією. Ця пара уже має історію спільних виступів на рівні турнірів WTA. Зокрема, протягом 2024-2025 років вони успішно виступали на турнірах категорії WTA250 та 500, де неодноразово діставалися фінальних стадій. Серед їхніх спільних досягнень – вихід у фінали турнірів у Бад-Гомбурзі (WTA 500) та Остіні (WTA 250), а також чвертьфінали на «Мастерсах» у Досі та Дубаї. 

Нагадаємо, що сестри Кіченок об'єднаються на корті на початку нового сезону. Сестри Людмила та Надія Кіченок офіційно розпочнуть тенісний сезон 2026 року спільним виступом на турнірі WTA 500 у Брісбені.

Теги: теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок Даяна Ястремська Марта Костюк Australian Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П'єтранджелі виграв Roland Garros в одиночному розряді у 1959 та 1960 роках
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист
1 грудня, 15:21
Кілька місяців тому Вільямс була включена до списків антидопінгового тестування
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити професійну кар'єру
2 грудня, 19:52
Даніель не лише вільно володіє російською мовою, а й слухає музику цієї країни
Німецький тенісист справив весілля під пісню російського пропагандиста
8 грудня, 15:16
У минулому році Шнайдер разом із іншою росіянкою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі
Нейтральна російська тенісистка Шнайдер хоче отримати орден особисто з рук Путіна
10 грудня, 10:45
Кудерметова посідає 104 місце у рейтингу WTA
Перспективна тенісистка відмовилася від громадянства Росії
15 грудня, 10:47
Яннік Сіннер не зумів впоратися з судомами під час матчу з Талоном Грікспуром, через що достроково завершив боротьбу за титул
Одна з тенісних федерацій змінила правила щодо спеки під час турнірів
16 грудня, 13:41
В одному з фіналів на турнірі серії Мастерс у парному розряді Вавринка поступився українцю Олександру Долгополову
Екстретя ракетка світу оголосив про завершення спортивної кар'єри
21 грудня, 02:39
Пан Женьлун переважно виступав на змаганнях у Китаї
Китайський тенісист отримав вирок за організацію договірних матчів
23 грудня, 14:28
Частину корту Соболенко була трохи меншою, ніж на у Кірьоса
«Битва статей». Австралієць Кірьос переміг прихильницю Лукашенка Соболенко
28 грудня, 22:17

Новини

Італійський тренер переніс операцію на серці
Італійський тренер переніс операцію на серці
Через бійку в НБА два баскетболісти були дискваліфіковані
Через бійку в НБА два баскетболісти були дискваліфіковані
Норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі
Норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі
Ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів: «Аякс» визначився з новим директором
Ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів: «Аякс» визначився з новим директором
Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону
Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua