Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
У сезоні 2025/26 Конопля відіграв 19 матчів у всіх турнірах за Шахтар, забив два голи і віддав чотири асисти

«Вердер» може підписати контракт з Юхимом Конопдею вже в зимове трансферне вікно

Німецька команда «Вердер» цікавиться 26-річним правим захисником та одним з лідером «Шахтаря» Юхимом Коноплею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Sport.ua.

«Вердер» може підписати контракт з Юхимом вже в зимове трансферне вікно. У разі невдачі, бременці матимуть шанс повернутися до переговорів з Юхимом влітку 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Конопля запросив у керівництва «Шахтаря» занадто високу зарплату. Була інформація, що з високою ймовірністю Єфим влітку стане вільним агентом – саме тоді у нього і завершиться контракт з гірниками.

В середині грудня Sport.ua повідомляв, що Конопля вже контактував з «Вердером».

У сезоні 2025/26 Конопля відіграв 19 матчів у всіх турнірах за Шахтар, забив два голи і віддав чотири асисти.

«Вердер» у таблиці чемпіонату Німеччини посідає 10-те місце з 17 очками за підсумками 15 зіграних турів.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

