Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Італійський тренер переніс операцію на серці

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Італійський тренер переніс операцію на серці
Мауріціо Саррі очолював римський клуб протягом чотирьох років, після чого з перервою в один рік повернувся на пост головного тренера
фото: REUTERS/Daniele Mascolo/File Photo

Саррі незабаром має повернутися до виконання своїх обов'язків

Головний тренер «Лаціо» Мауріціо Саррі переніс планове хірургічне втручання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

У понеділок, 29 грудня, прес-служба італійського клубу офіційно підтвердила факт успішного проведення операції на серці, яку медики характеризують як профілактичну. За інформацією італійських ЗМІ, процедура була плановою і не становила загрози життю 66-річного фахівця. Стан тренера стабільний, його організм добре відреагував на лікування, а сам Мауріціо перебуває під наглядом лікарів. Очікується, що реабілітація буде короткою, і вже найближчими днями Саррі зможе повернутися до виконання своїх обов'язків на тренувальній базі.

Керівництво «біло-блакитних» запевнило вболівальників, що це медичне втручання не матиме довгострокового впливу на роботу тренера. Конкретні терміни його повернення до роботи поки не оголошені, проте джерела всередині клубу налаштовані оптимістично. Ця новина з'явилася у відповідальний період сезону, коли «Лаціо» намагається покращити стабільність результатів у Серії А та продовжує боротьбу на європейській арені.

Новина про його операцію викликала хвилю підтримки з боку фанатів, колишніх гравців та футбольних функціонерів по всій країні. Клуб подякував медичному персоналу за професіоналізм і закликав громадськість поважати приватність тренера та його родини під час відновлювального періоду. Подальші оновлення щодо графіка повернення фахівця до керівництва командою очікуються найближчим часом.

Саррі повернувся до римського клубу на початку поточного сезону, продовжуючи впроваджувати свою філософію футболу, засновану на контролі м'яча. Він відомий своєю роботою в «Наполі», «Челсі» та «Ювентусі», вважається одним із найвпливовіших тактиків італійського футболу. 

Нагадаємо, що у Молдові пішов з життя український футбольний тренер та арбітр Микола Іванович Трубачов. Він був головним тренером харківського «Арсеналу» та чернівецької «Буковини». Також Трубачов очолював казахстанський «Мактаарал», литовську «Круою» та латвійську «Валміеру».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер Мауріціо Саррі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимиру Сисенку було 63 роки
Пішов з життя головний тренер українського футбольного клубу
7 грудня, 12:39
Сон Хин Мін звернувся до правоохоронних органів у травні цього року 
Шантажувала вагітністю. Суд відправив за ґрати дівчину, яка погрожувала зірковому футболісту
8 грудня, 16:54
Ротань змінив клуб після успішного сезону з «Олександрією», під час якого він привів її до другого місця чемпіонату
Ротань отримав рекордний штраф в Українській Прем'єр-Лізі
11 грудня, 18:12
Опришков працював дитячим тренером-викладачем з футболу та волейболу у спортивній школі ст. Калінінська
ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного та волейбольного тренера
13 грудня, 11:46
Головним претендентом на здобуття звання найкращого гравця року є Усман Дембеле
Церемонія нагородження найкращих гравців року за версією ФІФА: де дивитися трансляцію
16 грудня, 12:36
Збірна України посідає 28 місце у рейтингу ФІФА
ФІФА оновила рейтинг: на якому місці закінчує рік збірна України з футболу
22 грудня, 16:23
Легіонери збірної України чергові матчі за свої клуби
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
23 грудня, 21:20
У міжнародних матчах збірних Робертсон за Шотландію забив сімом різним командам
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
26 грудня, 13:01
Човен затонув біля Балі під час туристичного перевезення
Іспанський тренер загинув разом зі своєю родиною під час відпустки
27 грудня, 20:00

Новини

Італійський тренер переніс операцію на серці
Італійський тренер переніс операцію на серці
Через бійку в НБА два баскетболісти були дискваліфіковані
Через бійку в НБА два баскетболісти були дискваліфіковані
Норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі
Норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі
Ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів: «Аякс» визначився з новим директором
Ексгравець «Металурга» та син легенди Нідерландів: «Аякс» визначився з новим директором
Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону
Чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua