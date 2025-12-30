Італійський тренер переніс операцію на серці

Мауріціо Саррі очолював римський клуб протягом чотирьох років, після чого з перервою в один рік повернувся на пост головного тренера

Саррі незабаром має повернутися до виконання своїх обов'язків

Головний тренер «Лаціо» Мауріціо Саррі переніс планове хірургічне втручання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У понеділок, 29 грудня, прес-служба італійського клубу офіційно підтвердила факт успішного проведення операції на серці, яку медики характеризують як профілактичну. За інформацією італійських ЗМІ, процедура була плановою і не становила загрози життю 66-річного фахівця. Стан тренера стабільний, його організм добре відреагував на лікування, а сам Мауріціо перебуває під наглядом лікарів. Очікується, що реабілітація буде короткою, і вже найближчими днями Саррі зможе повернутися до виконання своїх обов'язків на тренувальній базі.

Керівництво «біло-блакитних» запевнило вболівальників, що це медичне втручання не матиме довгострокового впливу на роботу тренера. Конкретні терміни його повернення до роботи поки не оголошені, проте джерела всередині клубу налаштовані оптимістично. Ця новина з'явилася у відповідальний період сезону, коли «Лаціо» намагається покращити стабільність результатів у Серії А та продовжує боротьбу на європейській арені.

Новина про його операцію викликала хвилю підтримки з боку фанатів, колишніх гравців та футбольних функціонерів по всій країні. Клуб подякував медичному персоналу за професіоналізм і закликав громадськість поважати приватність тренера та його родини під час відновлювального періоду. Подальші оновлення щодо графіка повернення фахівця до керівництва командою очікуються найближчим часом.

Саррі повернувся до римського клубу на початку поточного сезону, продовжуючи впроваджувати свою філософію футболу, засновану на контролі м'яча. Він відомий своєю роботою в «Наполі», «Челсі» та «Ювентусі», вважається одним із найвпливовіших тактиків італійського футболу.

