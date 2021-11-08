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    Natus Vincere виграли мейджор з CS:GO у Стокгольмі і заробили $1 млн

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    Українська кіберкоманда виграла турнір у Стокгольмі - Natus Vincere виграли мейджор з CS:GO у Стокгольмі і заробили $1 млн
    Українська кіберкоманда виграла турнір у Стокгольмі
    Фото: NAVI

    Українська кіберспортивна організація стала переможцем великого турніру

    Natus Vincere стали чемпіонами турніру PGL Major Stockholm 2021 з CS:GO. У фіналі змагань вони обіграли G2 Esports з рахунком 2-0 за картами (16:11 на Ancient та 22:19 на Nuke).

    За перше місце колектив Олександра «s1mple» Костильова заробив $1 млн. G2 Esports за зайняте друге місце отримають $300 тис.

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    У чвертьфіналі G2 Esports обіграла Ninjas in Pyjamas, а у півфіналі здолала Heroic. NAVI на стадії плей-оф перемогли Team Vitality та Gambit Esports.

    PGL Major Stockholm 2021 відбувся з 26 жовтня по 8 листопада у Швеції. 24 команди розіграли призовий фонд у розмірі $2 млн.

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    Теги: кіберспорт
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    Natus Vincere виграли мейджор з CS:GO у Стокгольмі і заробили $1 млн