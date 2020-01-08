На відкритті Олімпійських Ігор 2020 з’явиться Маріо та літаючі машини
Головні змагання планети стартують вже за 200 днів
Японія активно готується прийняти літні Олімпійські Ігри 2020 року. Днями стало відомо, що одним з персонажів урочистої церемонії відкриття Ігор стане найвідоміший персонаж в історії відеоігор Маріо. Планується, що анімована фігура Маріо на церемонії відкриття потисне руку своєму головному ворогу Соніку на знак примирення. Цікаво, що з моменту свого створення Маріо знявся в більш ніж 200 іграх.
За мотивами участі Маріо і Соніка в Олімпійських Іграх в Токіо також з'явилася гра, де затті суперники конкурують в різних видах спорту.
Також на церемонії відкриття мають з'явитися літаючі автомобілі, які будуть уособлювати рівень технічного прогресу в Японії.
Урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських Ігор в Токіо відбудеться 24 липня 2020 року.