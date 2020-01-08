На відкритті Олімпійських Ігор 2020 з’явиться Маріо та літаючі машини



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Разом з Маріо "прибуде" до Токіо і Сонік

Головні змагання планети стартують вже за 200 днів

Японія активно готується прийняти літні Олімпійські Ігри 2020 року. Днями стало відомо, що одним з персонажів урочистої церемонії відкриття Ігор стане найвідоміший персонаж в історії відеоігор Маріо. Планується, що анімована фігура Маріо на церемонії відкриття потисне руку своєму головному ворогу Соніку на знак примирення. Цікаво, що з моменту свого створення Маріо знявся в більш ніж 200 іграх.

За мотивами участі Маріо і Соніка в Олімпійських Іграх в Токіо також з'явилася гра, де затті суперники конкурують в різних видах спорту.

Також на церемонії відкриття мають з'явитися літаючі автомобілі, які будуть уособлювати рівень технічного прогресу в Японії.

Урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських Ігор в Токіо відбудеться 24 липня 2020 року.