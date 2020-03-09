НБА: «Лейкерс» перемагають «Кліпперс» у битві за Лос-Анджелес



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Огляд матчів 8 березня в НБА

«Кліпперс» – «Лейкерс» 103:112

У головному матчі дня й, мабуть місяця, в атмосфері плей-офф грали дві команди з Лос-Анджелесу. Це був третій матч цього сезону й у перших двох перемогу святкували «Кліпперс». Заявку на третю перемогу хлопці Дока Ріверса дали й у першій половині, коли змогли відірватись на 9 очок, однак у другій частині гри «Лейкерс» зібралися й почали виносити суперника - кінжальні проходи Леброна (28 очок+7 підбирань+9 асистів, 7/17 з гри, 2/6 з-за дуги), точні дальні Ейвері Бредлі (24, 9/17, 6/12) та надважливі очки від Ентоні Девіса (30+8, 11/19) зробили свою справу.

«Лейкерс» встановили контроль над грою й впевнено довели справу до перемоги - як такого не було навіть клатчу, хоч Пол Джордж (31+6+3+3, 9/16, 3/7) і Кавай Ленард (27, 9/18) намагались врятувати гру.

На останній хвилині матчу Френк Воггель демонстративно зняв ЛеБрона, який під овації гордо прослідував на лаву запасних. Там Його чекав Кайл Кузьма, щоб надіти на голову Короля його невидиму Корону.

«Лейкерс» беруть гру - рахунок у сезонні серії 1:2 - наступне дербі Лос-Анджелесу відбудеться 9 квітня.

«Бостон» – «Оклахома-Сіті» 104:105

«Клівленд» – «Сан-Антоніо» 132:129 ОТ

«Даллас» – «Індіана» 109:112

«Сакраменто» – «Торонто» 113:118

Алекс Лень зіграв нарешті непогано - 15+7 підбирань за 15 хвилин - але для перемоги над чемпіонами цього було замало.

«Фінікс» – «Мілвокі» 140:131

«Г’юстон» – «Орландо» 106:126

«Вашингтон» – «Маямі» 89:100

«Бруклін» – «Чикаго» 110:107

«Міннесота» – «Новий Орлеан» 107:120

«Нью-Йорк» – «Детройт» 96:84

Сві Михайлюк набрав 9+5+5, але його команда зіграла блідо й програла навіть «Нікс».

У понеділок в НБА зіграють лише три матчі.