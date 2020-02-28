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    НБА: «Лейкерс» перемагають навіть без ЛеБрона (відео)

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    Час нових героїв - НБА: «Лейкерс» перемагають навіть без ЛеБрона (відео)
    Час нових героїв
    НБА

    Огляд матчів туру – 28 лютого – в НБА

    «Філадельфія» – «Нью-Йорк» 116:105

    У матчі проти лузерів з міста Великого яблука у «Сіксерс» через травми не грали дві перші зірки, тому тягнути довелося третій. Тобайяс Гарріс з цим завданням без проблем впорався – 34 очок+7 підбирань+7 асистів (14/21 з гри, 3/6 з-за дуги). Але справжнє випробування чекає його на вихідних – у матчі з його колишньою командою – «Кліпперс»

    «Індіана» – «Портленд» 106:100

    «Оклахома-Сіті» – «Сакраменто» 112:108

    Олексій Лень вийшов на заміну й набрав дабл-дабл (11+11 за 21 хвилину), але "Кінгс" це, звісно, не врятувало.

    «Голден Стейт» – «Лейкерс» 86:116

    У «Лейкерс» відпочивав у цій грі ЛеБрона, у «Ворріорз» цілий сезон «відпочивають» Каррі та Томпсон. Інтриги у матчі не було, це зрозумів й Дреймонд Грін, який випросив собі 2 технарі, щоб не дивитись на те, як знущаються з його команди.

    У переможців кращими були Ентоні Девіс (23 очки, 6/13) та Кайл Кузьма (18, 8/17).

    Топ-5 моментів 27 лютого в НБА
    Автор: NBA

    У наступному турі в ніч на суботу, 29 лютого, в НБА зіграють одразу 10 матчів

    баскетбол НБА Олексій Лень Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс «Ґолден Стейт Ворріорз»
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