НБА: Бредлі Біл програє з доробком 55 очок



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Кріс Міддлтон заспокоює Бредлі Біла НБА

24 лютого НБА прощалась з Кобе Брайантом та його донечкою Джіанною. Гравці ліги не могли підвести свого кумира й показали свою найкращу гру

«Вашингтон» – «Мілвокі» 134:137 ОТ

Лідер «Візардз» Бредлі Біл два дні поспіль набирає 50+. Останнім це робив у бек-ту-беку великий Кобе Браянт 13 років тому.

Втім, така героїка «Вашингтон» не врятувала – зусиллями Біла (55 очок, 19/33 з гри, 8/13 дальні) столичні баскетболісти відіграла відставання у 20 очок, але дали супернику перевести гру в овертайм, а там вже Бледсоу (23+7 підбирань+10 асистів, 7/11, 4/6) та и Міддлтон (40+5+5, 15/28) свою справу зробили.

«Клівленд» – «Маямі» 125:119 ОТ

«Гіт» провели свій дев’яти овертайм у сезоні й вперше програли. Взагалі-то овертайму не мало бути, бо гості перед стартом четвертої чверті вели +19, але «Кавз» звідкись згадали, що вони – команда НБА – й винесли флоридців. Особливо лютував новачок Кевин Портер-молодший (30 очок – і повторення рекорду ЛеБрона).

«Філадельфія» – «Атланта» 129:112

«Сіксерз» грали без Бена Сіммонза, але там був Ембіїд-рятівник - 49+14, 17/24. Проти такого не встоїть ніхто.

Огляд матчів 24 лютого 2020 Автор: NBA

«Бруклін» – «Орландо» 113:115

«Г’юстон» – «Нью-Йорк» 123:112

«Даллас» – «Міннесота» 139:123

«Юта» – «Фінікс» 111:131

«Кліпперс» – «Мемфіс» 124:97