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    НБА: Біл делегує повноваження - «Вашингтон» виграє (відео)

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    В атаці Бредлі Біл - НБА: Біл делегує повноваження - «Вашингтон» виграє (відео)
    В атаці Бредлі Біл
    Ned Dishman/NBAE

    Огляд матчів НБА, що відбулись у ніч на четвер, 27 лютого

    «Вашингтон» – «Бруклін» 110:106

    Бредлі Біл нарешті переміг – для цього виявилося, що не потрібно набирати 50+, достатньо скромних 30 очок+5 підбирань+5 передач, 11/24 з гри, 4/9 – з-за дуги. Спад результативності снайпера пояснюється тим, що «Нетс» дуже пильно поставились до Біла та активно його дабл-тімили (завдяки чому відіграли 18 очок розриву). Але коли це робиш  з’являються відкриті кидки – так було й сьогодні. Новобранець «Візардз» Джером Робінсон влучив вирішальний кидок без перешкод, а потім ще й добив штрафними. Баланс у «Вашингтона» нині 21-36, але команда й досі претендує на плей-офф. Ось такі колдунські дива.

    «Маямі» – «Міннесота» 126:129

    З «Хіт» щось коїться – команда-фаворит програє 7 матч з 9 останніх. Та ще й кому – «Вовкам», де нема кращого гравця, а роль лідерів взяли Расселл (27+5+6, 9/18, 7/14) і Бізлі (21+6+5, 7/14). Антигероєм матчу став лідер «Маямі» Джиммі Батлєр, який наробив помилок десь на 3-4 гри  - фатальною ж стала спроба кидка в останній атаці й блок-шот одразу від трьох суперників.

     «Юта» – «Бостон» 103:114

    Пертурбації у складі не допомогли «Юті» - Тейтум (33+11, 13/20) і Браун (20, 8/16, 3/6) – покарали «Джаз» за булінг місцевих фанів на адресу Гейворда.

     «Сан-Антоніо» – «Даллас» 103:109

    Парад суддівських помилок у клатчі допоміг «Далласу», щоправда, вони мали перемагати й без цього. Дончіч оформив 21-й тріпл-дабл (26+10+14) й зрівнявся за цим показником з легендою клубу – Джейсоном Кіддом.

     «Фінікс» – «Кліпперс» 92:102

     «Г’юстон» – «Мемфіс» 140:112

    Вестбрук (33+9+8+4, 15/24) та Харден (30 очков, 9/16, 7/12) повторили рекорд Дрекслера та Оладжувона, та стали першими гравцями «Рокетс» з 1995 року, хто двічі поспіль по 30 очок з матч.

     «Клівленд» – «Філадельфія» 108:94

    До лазарету «Сіксерс», де засів Бен Сіммонс, поїхав ще й Ембіїд, а третя зірка команди – Тобаяс Гарріс – ніяка не зірка, коли летить у Коліна Секстона (28, 9/16). Без Ембіїда також не було кому дати бій у 3-секундній, тому Ненс (14+15, 6/9) і Томпсон (14+13, 7/15) робили під кошиком «Сіксерс» все, що заманеться.

     «Атланта» – «Орландо» 120:130

     «Шарлотт» – «Нью-Йорк» 107:101

    Огляд матчів 26.02.2020
    Автор: NBA


    Наступного дня – в ніч на п’ятницю, 28 лютого, в НБА зіграють чотири матчі.

    баскетбол НБА
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